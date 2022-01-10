Открылись местные банки, заработали аэропорты. Казахстан возвращается к обычной жизни

Звенья одной цепи, которые вылились в самый тяжелый за последние 30 лет кризис – так события последних дней характеризуют в Казахстане. Там уверены и в том, что антитеррористическая операция закончится в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Январские события в Казахстане называют гибридной террористической атакой, целью которой был государственный переворот. Как отметил президент страны, подготовка велась продолжительное время, а волна беспорядков началась, «как по единой команде». Однако сейчас все находится под контролем.

В Алматы уже нейтрализовали две экстремистские ячейки. Там продолжается антитеррористическая операция. Задержано около 500 участников беспорядков, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и почти 1 500 боеприпасов. Всего в стране задержано около 8 тысяч человек. И только помощь ОДКБ позволила защитить целостность страны. Пресс-секретарь ОДКБ: на миротворческие силы возложена задача взять под охрану стратегически важные объекты в Казахстане – подробнее здесь. Сейчас власти делают все, чтобы нормализовать жизнь в стране. В Казахстане уже возобновили работу центры обслуживания населения. Коммунальные службы начали разбирать баррикады. Все дороги республиканского значения сейчас открыты. Кроме того, в штатном режиме работают почти все аэропорты. В Алматы утром 10 января открылись местные банки. Постепенно открываются магазины, заправки и аптеки.