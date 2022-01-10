В выступлении Токаева не прозвучало понятие «единство». Щёкин назвал одну важную проблему Казахстана

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Американцы заявляют, что они просят разобраться и требуют какого-то мнения от Казахстана, требуют объяснения, почему же ввели войска. Какое имеет отношение Казахстан к НАТО, к Америке? Самое главное, это прозвучало после того, как прозвучало заявление Китая. Китай фактически еще один стабилизатор этого упорядочивания мира, которое произошло в Казахстане.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Теперь понятно, что в течение этих нескольких дней кое-кто за рубежом, за океаном ожидали, что вместо Токаева кто-то попросит помощи у НАТО, но не получилось. Вдруг вмешалась ОДКБ. И филигранно, эффективно она не просто помогла Казахстану, она помогла ввести в ступор весь коллективный Запад. Согласитесь, и боеготовность наших сил Республики Беларусь достойна уважения. За сутки собрать 500 человек, инфраструктуру, туда отправить.

В Средней Азии, в Казахстане последние 30 лет занимались современностью. А вот исторические память и правда там были извращены и гипертрофированы во всех отношениях. Племенные интересы и клановые не дали возможности создать историческую память. Заметьте, даже сейчас, сколько там было выступление Токаева, ни разу он не произнес понятие «единство», не было. «Единство Казахстана», «единство нации» – не было. То есть если мы это единство осознали еще с приходом Лукашенко, то там до сих пор это не понимают. В этом проблема Казахстана.

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