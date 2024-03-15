В Узденском районе 15 школьников получили свои первые паспорта в торжественной обстановке

Торжественные мероприятия прошли и во всех регионах Минской области. Так, свой первый документ в Узденском районе получили 15 ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Торжественные мероприятия прошли и во всех регионах Минской области. Так, свой первый документ в Узденском районе получили 15 ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это самые активные школьники, которые внесли вклад в развитие своего региона. Вместе с паспортом ребята приобрели не только права, но и определенные обязанности, в том числе защищать нашу страну, ее историю и суверенитет. Для 14-летних мальчишек и девчонок это стало памятным событием, ведь новый документ – это первый шаг к самостоятельности и независимости.
Полина Данильченко, ученица Узденской районной гимназии:
Я очень рада, что получила свой паспорт в такой торжественной атмосфере, обстановке. Благодаря такому событию я стала полноправным гражданином Республики Беларусь.
Полина Матвеенко, ученица Узденской районной гимназии:
В этот день у меня очень смешанные эмоции, так как я впервые в жизни получаю свой первый документ в такой торжественной обстановке, в такой знаменательный день. Такое событие случается раз в жизни.
Василий Дубовик, прокурор Узденского района:
Это дети, которые особо отличились в учебе, в своей повседневной жизни, которые являются неравнодушными гражданами нашей страны, несмотря на свой юный возраст.
Школьникам также подарили Конституцию нашей страны и книгу «Я – гражданин Республики Беларусь».