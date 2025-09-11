Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

10 сентября Президент Беларуси провел масштабное совещание, где обозначил основные приоритеты для банковско-финансовой системы республики. В процессе данного мероприятия Александр Лукашенко подчеркнул, что прошедшая пятилетка оказалась серьезным вызовом для экономики Беларуси, с которым сегодня удается справляться. Достигнутый результат – это не повод расслабиться, ведь политический фактор беспрецедентных санкций никуда не исчез, как не ушли и общие тенденции поделить мир по-своему, правдами и неправдами моделируя положение дел в свою пользу. Такова реальность.

«Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня мы можем сказать (может быть, даже с уверенностью): мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно. Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче и дальше», – подытожил глава государства проделанный путь.

Стоит отметить, что попытки захватить или удержать власть также отразились на экономике Запада. Парадокс ситуации обнаружился в том, что те, против кого был направлен экономический буллинг, укрепили позиции, в то время как инициаторы травли ослабли. И сегодня можно наблюдать тенденции в европейских странах, каким образом санкции отразились на качестве жизни простых европейцев: повышение цен на газ и электроэнергию, экономия европейских политиков на социальных гарантиях. И, как результат, недовольство граждан своим правительством. Так способы переделить власть отразились как бумеранг по агрессорам.