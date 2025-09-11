Способы поделить власть вернулись бумерангом западным агрессорам – Дзиодзина о европейских санкциях

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
10 сентября Президент Беларуси провел масштабное совещание, где обозначил основные приоритеты для банковско-финансовой системы республики. В процессе данного мероприятия Александр Лукашенко подчеркнул, что прошедшая пятилетка оказалась серьезным вызовом для экономики Беларуси, с которым сегодня удается справляться. Достигнутый результат – это не повод расслабиться, ведь политический фактор беспрецедентных санкций никуда не исчез, как не ушли и общие тенденции поделить мир по-своему, правдами и неправдами моделируя положение дел в свою пользу. Такова реальность.
«Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня мы можем сказать (может быть, даже с уверенностью): мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно. Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче и дальше», – подытожил глава государства проделанный путь.
Стоит отметить, что попытки захватить или удержать власть также отразились на экономике Запада. Парадокс ситуации обнаружился в том, что те, против кого был направлен экономический буллинг, укрепили позиции, в то время как инициаторы травли ослабли. И сегодня можно наблюдать тенденции в европейских странах, каким образом санкции отразились на качестве жизни простых европейцев: повышение цен на газ и электроэнергию, экономия европейских политиков на социальных гарантиях. И, как результат, недовольство граждан своим правительством. Так способы переделить власть отразились как бумеранг по агрессорам.
Алена Дзиодзина:
Независимость стоит дорого, а изменения внешних условий требуют перестройки с обеих сторон: как от агрессоров, так и от тех, кого выбрали жертвой. Таким образом, давление со стороны Запада подтолкнуло на поиск альтернативных способов выживания. И то, насколько успешным был выбранный путь, мы можем наблюдать в социальной сфере: доход населения, цены на продовольствие, открытие и закрытие предприятий, что напрямую связано с необходимым балансом рабочих мест.
Не так важны людям цифры, как важен их уровень жизни. И если качество жизни в странах ухудшилось, значит, не те решения принимало правительство. Потому программа социально-экономического развития периодически требует доработки под ситуацию с учетом всех актуальных вызовов. Именно потому Александр Лукашенко по ходу рабочего совещания говорил про дополнение концепции экономической безопасности на ближайшую пятилетку, где набор конкретных шагов по усилению роли Нацбанка должен оказаться, по его словам, именно драйвером экономики, а не ее удушением.
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