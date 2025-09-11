Лукашенко: о глобальных проблемах сейчас говорят не в Европе, а на других площадках
В Беларуси всегда рады тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы, уважает народ и суверенитет нашей страны. Об этом заявил Президент, принимая верительные грамоты послов иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От Словакии до Судана и дальше простираются дипломатические отношения нашей страны, и мы нацелены на расширение круга друзей, подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий. И мы делаем все, чтобы так и продолжалось. Вместе с тем белорусский лидер обратил внимание на контекст нынешней встречи – она проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами: Международным днем мира и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны. Сегодня глобально международное сообщество находится на этом же распутье. И если Беларусь непреклонно выступает за обеспечение мира и стабильности, отдельные страны повторяют ошибки прошлого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, зерна идей о некой «исключительности», претензии на «истину в последней инстанции» снова пустили ростки в умах ряда политиков – западных и прозападных. Повторение истории в виде строительства посреди Европы реального «железного занавеса» было бы фарсом, если бы не санкционная война и безудержная милитаризация стран Европейского союза.
Они отодвинули даже не на второй, а на пятый план действительно важные и глобальные проблемы продовольственной, энергетической, климатической и экологической безопасности, устранения причин бедности, неравенства, неэффективного управления ресурсами. Об этом, а также об иных системных проблемах, в том числе о повышении роли и эффективности Организации Объединенных Наций, новых подходах к глобальному управлению сейчас говорят не в Европе, а на других площадках.
Таких, как саммит ШОС, виртуальная встреча БРИКС, мероприятия африканских межгосударственных объединений. В лице Беларуси вы найдете ответственного партнера для работы и по этой, и по двусторонней повестке.
Верительную грамоту Александру Лукашенко вручил посол Словакии. Как отметил Президент, Беларусь ценит независимый курс, который Братислава проводит, несмотря на внешнее давление и угрозы. Премьер-министра Роберта Фицо ждут в Минске, мы многое можем сделать для наших стран, отметил белорусский лидер.
Отстаивать свой суверенитет сегодня приходится и странам Африканского континента. Мы готовы подставить плечо во всех вопросах: от обеспечения продовольственной безопасности до здравоохранения. Тем более опыт есть.
Верительные грамоты Президенту вручили диппредставители Эфиопии, Мали, Нигера и Судана. А также Вьетнама, Ватикана и Мальтийского Ордена. Александр Лукашенко ориентировал гостей не засиживаться в кабинетах, а изучать Беларусь. Ведь запретных зон здесь нет. И мы готовы развивать любые совместные проекты и инициативы.