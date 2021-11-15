Политолог Николай Щёкин: Президент Лукашенко на весь мир показал мафию европейскую и американскую

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Получилась трехходовка. Сначала произошла провокация в Курдистане, когда американцы стали избавляться от наиболее образованных людей, граждан, которых в свое время американцы посадили на иглу создания новой государственности. Чтобы от этих людей избавиться и возможно было расправиться с Курдистаном, часть отдать Турции на вечное пользование и часть Ираку, пользоваться ресурсами. Их отправляют сюда. Это очень образованные люди, имеющие высшее образование. Посмотрите, как они на английском говорят. С другой стороны, второй ход – это создать здесь напряженную ситуацию. Все, кто едут, эти мигранты, посмотрите, насколько они выдержаны, терпеливы, хладнокровны, все пользуются гаджетами. Они грамотные и умные люди. Отлично знают расположение не только белорусской границы, но и расположение всех стран. Они знают, куда едут. Но эта мафиозная структура… Вдруг развенчал ее Президент Лукашенко, он на весь мир показал мафию европейскую, в том числе и американскую.

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