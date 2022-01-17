Вадим Боровик: «Надо в лютый мороз любые операции проводить, чтобы они там замёрзли и заткнулись навсегда»

Вадим Боровик, политолог:

Вспомните, как Лукашенко говорил 3-4 года назад: нам придется встать спина к спине и отстреливаться. Слушайте, что мы должны допускать? Уже в рамках ЕврАзЭС, в рамках ОДКБ, в рамках постсоветского пространства ставить друг другу подножки – это уже недопустимо. Я почему говорю об экономике? Если мы, имея еще на границах такие угрозы, это уже экзистенциальный вызов существованию наших государств. Мы позволим себе ставить подножки друг другу в экономике. Абсолютно правильное решение – доступ Беларуси к госзакупкам России. Так давно надо было разрешить и плевать нам было на санкции. Если мы хотя бы 10 % госзакупок получим, мы компенсируем все свои потери. Нам нужно думать о том, как усилить и Российскую Федерацию. Мы должны смотреть на три шага вперед. Что такое SWIFT, что такое резервные валюты? Но, кстати, хорошая новость. Американцы, эксперты задали вопрос: в случае конфликта здесь, в регионе, если Российская Федерация остановит поставки газа в Европу, найдут ли они компенсацию? Сказали, не найдут. Так вот, надо в лютый мороз любые операции проводить, чтобы они там замерзли и заткнулись навсегда.

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