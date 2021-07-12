«Придётся самим работать». Политолог из Латвии о потоках мигрантов на границе с Беларусью

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Нормунд Гростиньш, директор Института исследований будущего Латвии, политолог (Латвия):

В Латвии пока таких инцидентов не было. Но понятно, что они могут появиться, поскольку, к сожалению, наши должностные лица, как то министр иностранных дел, мэр Риги, совершали провокации против государственного флага Беларуси. Понятно, что это не является добрососедской политикой. Все эти провокации, конечно, могут сильно уменьшить мотивацию с белорусской стороны вместо нас охранять границу.

Потому что в Литве вообще ходила шутка, что литовским пограничникам до сих пор делать ничего не надо было, они просто охраняли свои столбы, чтобы крестьяне их не стащили куда-нибудь. Сейчас им придется самим работать, как и латвийским, эстонским пограничникам, потому что эта работа, охрана границы, вместо них делаться не будет.

С экономической точки зрения было целесообразно поддерживать добрососедские отношения с Беларусью. Но поскольку внешняя политика Литвы и Латвии абсолютно никак не соотносится с экономическими интересами страны, а обычно наоборот, выступает против экономических интересов страны, то приходится разгребать уже такими мерами, как строительство какой-то имитации стены.