Эксперт по национальной безопасности: «Потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч»
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Владимирович, бывших пограничников не бывает. На ваш взгляд, профессионально ли наша пограничная служба охраняет границы? Возьмем только 678-километровый участок границы, которым мы соприкасаемся с Литвой.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Начнем с того, что граница охраняется с двух сторон. Это первое. Второе – до этого никаких замечаний или вопросов со стороны соседей не было, даже наоборот, были лестные отзывы. Мы с самого начала слышали, зачем вводили санкции. Для того, чтобы не хватило режиму денег. На что? На правоохранительную систему.
Кирилл Казаков:
А пограничники – это часть правоохранительной системы.
Александр Тищенко:
Поэтому будем считать, или как это можно назвать, приходится экономить – это раз. Следующий момент – работает целая система правоохранительная на вопросы противодействия незаконной миграции. Первая – это внутри территории, в основном милиция и пограничники. Приграничные территории – пограничная полоса, потом уже только граница. Почему наши литовские коллеги сейчас поднимают такой панический вопрос? Они увидели незаконных мигрантов вживую, по сути дела. Потому что до этого…
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Кирилл Казаков:
До этого они оседали у нас, мы с ними сами занимались, отправляли. В принципе, эту проблему никто и не видел.
Александр Тищенко:
Есть статистика, она говорит, что лица, нарушающие правила прибывания, нарушающие режим въезда, режим выезда – то есть набирается целый пакет. И когда-то мы считали такую статистику, что потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч. С учетом всех.
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Кирилл Казаков:
Это в год в Беларуси?
Александр Тищенко:
Да.
Кирилл Казаков:
20-30 тысяч в год в Беларуси мы задерживали мигрантов, которые, чисто теоретически, могли оказаться в Прибалтике.
Александр Тищенко:
Потенциально – да. До границы доходили какие-то сотни. Их вычищала, фильтровала и выбирала, как говорится, вся правоохранительная система еще до подхода к границе.
Кирилл Казаков:
Я, например, знаю о том, что даже в Минске задерживали, пограничный спецназ, ОСАМ, задерживал здесь по оперативным данным мигрантов. В Минске, в Витебске, в Могилеве. На подходе.
Александр Тищенко:
На квартирах, в домах. То есть там, где, допустим, лица, которые сопровождали эти криминальные каналы, проводники, как их называют, их базировали. На каких-то жилых объектах, а потом уже по группам доводили до границы. В основном проводники – это участники каких-то боевых действий, криминальных структур и так далее. Они были даже и из других государств. Они хорошо ориентируются на местности. Почему они говорят: они знают, куда идти? Давайте начнем с того, что телефоны, Google-карты – все есть.