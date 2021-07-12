Эксперт по национальной безопасности: «Потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч»

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Александр Владимирович, бывших пограничников не бывает. На ваш взгляд, профессионально ли наша пограничная служба охраняет границы? Возьмем только 678-километровый участок границы, которым мы соприкасаемся с Литвой.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Начнем с того, что граница охраняется с двух сторон. Это первое. Второе – до этого никаких замечаний или вопросов со стороны соседей не было, даже наоборот, были лестные отзывы. Мы с самого начала слышали, зачем вводили санкции. Для того, чтобы не хватило режиму денег. На что? На правоохранительную систему. Кирилл Казаков:

А пограничники – это часть правоохранительной системы. Александр Тищенко:

Поэтому будем считать, или как это можно назвать, приходится экономить – это раз. Следующий момент – работает целая система правоохранительная на вопросы противодействия незаконной миграции. Первая – это внутри территории, в основном милиция и пограничники. Приграничные территории – пограничная полоса, потом уже только граница. Почему наши литовские коллеги сейчас поднимают такой панический вопрос? Они увидели незаконных мигрантов вживую, по сути дела. Потому что до этого… МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нём? Кирилл Казаков:

До этого они оседали у нас, мы с ними сами занимались, отправляли. В принципе, эту проблему никто и не видел.

Александр Тищенко:

Есть статистика, она говорит, что лица, нарушающие правила прибывания, нарушающие режим въезда, режим выезда – то есть набирается целый пакет. И когда-то мы считали такую статистику, что потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч. С учетом всех. «Придётся самим работать». Политолог из Латвии о потоках мигрантов на границе с Беларусью Кирилл Казаков:

Это в год в Беларуси? Александр Тищенко:

Да. Кирилл Казаков:

20-30 тысяч в год в Беларуси мы задерживали мигрантов, которые, чисто теоретически, могли оказаться в Прибалтике.