МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нём?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Начали процедуру о прекращении действия соглашения о реадмиссии. Это очень важное соглашение было и для Европейского союза, и для Беларуси. Но с учетом того, что после известных событий прошлого года Евросоюз пошел на ряд шагов и прекратил финансирование конкретных проектов в рамках этого соглашения, то какой смысл нам участвовать в этом соглашении, в этом документе? Мы те деньги, которые, скажем, планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями. То есть эти деньги пойдут на конкретных людей, на народ.

Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции? Сегодня это одна тысяча, завтра может быть две тысячи, а может быть и 500 тысяч. Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия.