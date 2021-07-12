Какие условия в лагере для беженцев в Пабраде? Рассказал Илья Бегун

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Илья, вы были в Пабраде. Скажите, грубо говоря, что там за контингент, кто это?

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Илья Бегун, аналитик:

Во-первых, начнем с того, что это за место. Это бывшая военная база, колючая проволока по пути даже в столовую, антисанитария. В первую очередь там выходцы с Ближнего Востока, причем разделены на три блока. Два больших: один для уголовников, второй для гражданских. И третий, маленький отдельный – для женщин и детей. Закрытая территория, выход по пропускам. Небольшое пособие – 12,5 евро – в месяц там. И, скажем так, мне хватило трех дней, чтобы понять, что там я находиться просто не смогу. Когда ты вечером только открываешь компьютер, и начинается молитва вечерняя. Это немножко непривычно.

МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нём?

Кирилл Казаков:

Но эти люди туда попали. Они же в большинстве своем прошли нелегально границу Беларуси и Литвы?

Илья Бегун:

Большая часть проходит нелегально. Не все могут пройти ее по документам, потому что очень много признаков, по которым их отсеивают еще на белорусской границе, на официальной. Поэтому они идут лесами.

«Придётся самим работать». Политолог из Латвии о потоках мигрантов на границе с Беларусью

Кирилл Казаков:

Граница дырявая?