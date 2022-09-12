Зачем нам ШОС и причём тут восточный менталитет? Ответил экономический аналитик

Кирилл Казаков, СТВ: Мы гордимся тем, что имеем отношения с БРИКС. Мы союзник России, а БРИКС – это вообще большая организация, находящаяся в разных континентах. Чтобы мне понимать. Как я люблю говорить, для кухонных разговоров. БРИКС и ШОС. Где точки пересечения, где точки соприкосновения и нет ли в этом какого-то противодействия?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я не хочу к вам подлизываться, но вы мои мысли считываете. Прежде, чем ответить на ваш вопрос, еще скажу. Был такой великий русский философ Лев Гумилев, и он говорил, что славянам проще договориться и найти общий язык с азиатскими странами, чем с западноевропейскими. Это та ментальность, которая у нас есть. Теперь второй вопрос. БРИКС и ШОС. Да, там, наверное, много есть похожего, потому что это как клуб. Но все-таки на фоне того, что у нас есть развитые отношения со всеми членами ШОС (их 8 стран), исходя из того, что это соответствует нашему менталитету. Зачем нам ШОС? Это тот вопрос, который вы коллегам задали. В моем понимании, говоря об интересах Беларуси в ШОС, надо понимать, что такое ШОС. ШОС – это все-таки восточные страны и восточный менталитет. В восточном менталитете очень важно приобщение, быть членом семьи, кланом. И из-за этого Беларусь как полноправный член ШОС имеет громадные возможности быть своей. Мне кажется, что сегодня не надо делать завышенные оценки, что какие-то ресурсы есть, что в межгосударственный проект тебя затянут, – нет, это все формируется по ходу. Но ты свой, и тебе проще с этим договориться. Мне кажется, наша миссия – ШОС. И последний момент, что я хотел отметить. Это не значит, что 15-го пройдет мероприятие, и Александр Григорьевич привезет грамоту, диплом, что мы члены ШОС. Надо понимать, что это процесс представления полноправного члена ШОС, и на примере Индии и Пакистана… Это было два года. Арабские Эмираты хотят сейчас на халяву одномоментно войти. Если так войдется, хорошо. То есть это процесс, это восточный менталитет.

Кирилл Казаков:

Арабские Эмираты для Америки какое значение сейчас имели? Байден лично ездил договариваться в Саудовскую Аравию, в Эмираты, чтобы решить вопрос с нефтью, а тут организация отталкивает страну.

Георгий Гриц:

Это те страны, которые были на коленях, которые были колониями, по большому счету, они просто самоутверждаются. И это тоже надо учитывать.