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Воздушный бой у самых границ. Белорусские военные отработали разведку позиций противника при помощи беспилотника

12 сентября 2022 18:02
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается командно-штабное учение Вооруженных Сил. 12 сентября на полигоне Брестский военнослужащие разыграли тактический эпизод по освобождению временно захваченной территории. Главная цель маневров – обучение личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что численность участников не предполагает обязательного уведомления в соответствии с венским документом 2011 года, Беларусь в очередной раз продемонстрировала открытость перед международным сообществом. Для наблюдения за активной фазой учения на полигон пригласили военных атташе из 14 стран.

Воздушный бой у самых границ. Белорусские военные отработали разведку позиций противника при помощи беспилотника-1

Тактическая обстановка на полигоне Брестский повторяет ситуацию, когда границы государства нарушены. Задача военных – восстановить территориальную целостность и контроль над рубежами. Первой отрабатывает авиация. 

Воздушный бой у самых границ. Белорусские военные отработали разведку позиций противника при помощи беспилотника-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Маневренные характеристики самолета Су-30СМ позволяют противостоять любому самолету в мире. Летчики выполняют сложнейшие фигуры пилотажа, чтобы занять максимально выгодное положение в небе для удара по врагу. В такой момент пилот испытывает колоссальные перегрузки.

Воздушный бой у самых границ. Белорусские военные отработали разведку позиций противника при помощи беспилотника-7

К слову, истребители Су-30СМ несут боевое дежурство на границах Беларуси на постоянной основе – авиационные базы успешно освоили этот тип самолета. По легенде, поддержку с воздуха оказывают и штурмовики Як-130. Задача летчиков осложняется тем, что воздушный бой проходит у самых границ. Это требует от пилотов особой точности в заданных маршрутах и хорошего ориентирования в ходе поиска и уничтожения заданных целей. Новый элемент – отработка разведки с помощью беспилотников. 

Воздушный бой у самых границ. Белорусские военные отработали разведку позиций противника при помощи беспилотника-10

Огонь по уточненным позициям противника наносит реактивная и ствольная артиллерия. Для подавления сил врага задействуют танки, в том числе модернизированные Т-72.

Воздушный бой у самых границ. Белорусские военные отработали разведку позиций противника при помощи беспилотника-13

Финальный эпизод – штурм населенного пункта и вытеснение оттуда противника. За ходом розыгрыша тактического эпизода наблюдало все высшее руководство оборонного блока страны во главе с министром Виктором Хрениным. На полигоне совместные действия отрабатывали сразу несколько родов войск. По оценке – все задачи выполнены. 

Воздушный бой у самых границ. Белорусские военные отработали разведку позиций противника при помощи беспилотника-16

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси:
Мы планировали отработать устойчивость системы управления войсками. И действительно, большое перемещение в условиях противодействия противника, в условиях активной разведки противника позволяют сохранять устойчивость нашей системы управления. Результаты свидетельствуют о том, что мы можем выполнять задачи в различных условиях обстановки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Кристина Протосовицкая # Виктор Гулевич # Виктор Хренин # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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