Воздушный бой у самых границ. Белорусские военные отработали разведку позиций противника при помощи беспилотника

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается командно-штабное учение Вооруженных Сил. 12 сентября на полигоне Брестский военнослужащие разыграли тактический эпизод по освобождению временно захваченной территории. Главная цель маневров – обучение личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что численность участников не предполагает обязательного уведомления в соответствии с венским документом 2011 года, Беларусь в очередной раз продемонстрировала открытость перед международным сообществом. Для наблюдения за активной фазой учения на полигон пригласили военных атташе из 14 стран.

Тактическая обстановка на полигоне Брестский повторяет ситуацию, когда границы государства нарушены. Задача военных – восстановить территориальную целостность и контроль над рубежами. Первой отрабатывает авиация.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Маневренные характеристики самолета Су-30СМ позволяют противостоять любому самолету в мире. Летчики выполняют сложнейшие фигуры пилотажа, чтобы занять максимально выгодное положение в небе для удара по врагу. В такой момент пилот испытывает колоссальные перегрузки.

К слову, истребители Су-30СМ несут боевое дежурство на границах Беларуси на постоянной основе – авиационные базы успешно освоили этот тип самолета. По легенде, поддержку с воздуха оказывают и штурмовики Як-130. Задача летчиков осложняется тем, что воздушный бой проходит у самых границ. Это требует от пилотов особой точности в заданных маршрутах и хорошего ориентирования в ходе поиска и уничтожения заданных целей. Новый элемент – отработка разведки с помощью беспилотников.

Огонь по уточненным позициям противника наносит реактивная и ствольная артиллерия. Для подавления сил врага задействуют танки, в том числе модернизированные Т-72.

Финальный эпизод – штурм населенного пункта и вытеснение оттуда противника. За ходом розыгрыша тактического эпизода наблюдало все высшее руководство оборонного блока страны во главе с министром Виктором Хрениным. На полигоне совместные действия отрабатывали сразу несколько родов войск. По оценке – все задачи выполнены.