Человек нужен как воздух. Как не попасть в созависимые отношения?

Пытаясь разобраться, что такое любовь, ученые делают удивительные выводы. Оказывается, что это химия. Эстроген, тестостерон, окситоцин и дофамин – гормоны, которые сопровождают эйфорию. О том, гормональный коктейль или судьба, есть ли у любви определенная формула, и что происходит с организмом человека, когда он влюбляется, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Мария Пилипец, астролог:

Весы – это самый партнерский знак зодиака. Весам тяжело быть в одиночестве. Для Весов второй человек просто нужен как воздух. Поэтому Весы часто склонны к созависимым отношениям, потому что не хотят остаться без почвы под ногами. Поэтому Весы, как только расстаются, хотят найти себе вторую половиночку. Не зря это парный знак зодиака.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Чтобы как-то успокоиться, заместить, не сойти с ума, одним словом?

Мария Пилипец:

Да, чтобы чувствовать себя морально устойчиво.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Можно это проработать, например, и ощущать себя комфортно в одиночестве?

Михаил Свито:

Как это сделать – полюбить себя, сказать, что я могу?