В Минской области «реанимируют» заброшенную недвижимость – на её месте строят новые предприятия
В центральном регионе продолжает расти спрос на неиспользуемую или неэффективно используемую недвижимость. В 2023 году в хозяйственный оборот вовлечено уже около 60 таких объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Семь из них нашли новых арендодателей в Дзержинском районе.
Подробнее в сюжете Юлии Минич.
Ранее заброшенные здания автомастерской и конюшни, а в будущем – предприятие по производству ценных пород рыб. После того как пустующие строения в агрогородке Станьково на аукционе приобрела развивающаяся компания, захламленную и заросшую территорию не узнать. Помещения реанимировали, сейчас ведут ремонт, монтируют оборудование. Одно из зданий отдадут под складские и административные помещения, другое – оборудуют под производственное, где разместятся специализированные бассейны с рыбами. Но даже тогда, когда строения введут в оборот, на этом останавливаться не собираются.
Андрей Лисовский, руководитель проекта:
На этих площадках, которые свободные, мы планируем еще построить три отдельных комплекса. В среднем планируемая площадь постройки – порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций, которые планируем сюда вложить, а мы строим только за счет собственных средств, – около 3-4 миллионов долларов.
Подробности в видео.