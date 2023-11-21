В Минской области «реанимируют» заброшенную недвижимость – на её месте строят новые предприятия

В центральном регионе продолжает расти спрос на неиспользуемую или неэффективно используемую недвижимость. В 2023 году в хозяйственный оборот вовлечено уже около 60 таких объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Семь из них нашли новых арендодателей в Дзержинском районе. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Ранее заброшенные здания автомастерской и конюшни, а в будущем – предприятие по производству ценных пород рыб. После того как пустующие строения в агрогородке Станьково на аукционе приобрела развивающаяся компания, захламленную и заросшую территорию не узнать. Помещения реанимировали, сейчас ведут ремонт, монтируют оборудование. Одно из зданий отдадут под складские и административные помещения, другое – оборудуют под производственное, где разместятся специализированные бассейны с рыбами. Но даже тогда, когда строения введут в оборот, на этом останавливаться не собираются.