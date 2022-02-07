«Страшно, потому что у меня ребёнок сейчас в 8 классе». Как родители воспринимают новый Кодекс об образовании?
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте послушаем, что думают родители. Наш корреспондент из Гомеля пообщалась с теми, кто своих чад отправляет учиться по новой редакции Кодекса об образовании.
Анна Корольчук, корреспондент:
Новую редакцию Кодекса об образовании в Беларуси ждали десять лет. Чтобы узнать мнение родителей о нововведениях, мы отправились в одну из новых школ Гомеля.
Вы слышали, что изменения в Кодексе об образовании?
– Слышали.
– Что думаете? Читали?
– Читали. Ну, что мы можем сказать? Пока не знаем, как это будет. Страшно, потому что у меня ребенок сейчас в 8 классе. После 9-го, может быть, кому-то надо уходить. Но это мое мнение, потому что не всем нужны 11 классов. Колледжи дают, мне кажется, тоже вполне достойное образование.
– А как относитесь к дистанционному образованию?
– Категорически плохо. Дети, во-первых, должны в социуме быть. Во-вторых, когда учитель говорит, на доске мелом прописал, ребенок пошел к доске – это учение. А когда они на компьютере – это нет. Категорически нет.
– Теперь детей можно будет с пяти лет в школу отдавать.
– Мне кажется, это рано.
– После школы теперь нет экзаменов, будет только одно тестирование. Что думаете?
– Согласен. Вот с этим я согласен. Потому что экзамены нервируют. А тест он и есть тест, там он и подумает. Знаете, я просто по себе, я военный человек, в училище учился. Беру билет, мне сразу – первое, что я ничего не знаю. Потом сел, успокоился, почитал, оказывается, знаю. Мне кажется, тестирование лучше.
– Закрепляется, что шестой школьный день – там будут все факультативы, чтобы дети не ходили после занятий на неделе. Чтобы именно это все было в субботу.
– Ну, может быть, неплохо будет. Пусть они в субботу не за компьютером будут сидеть, а на факультативах чем-то полезным будут заниматься.
– Дети с инвалидностью теперь могут учиться в обычных школах, в обычных классах со всеми остальными детьми.
– Это тоже дети. Просто надо школы оборудовать всем необходимым, чтобы они могли учиться. Здесь нет ничего такого.
У нас тоже в классе инвалид учится, нормально, хороший мальчик.
– Целевая подготовка, когда предприятие, организация отправляет. Раньше это могли не все делать, теперь любая организация, любое предприятие может.
– Если целевое направление предприятие дает, то уже у человека есть уверенность, что он придет на работу и будет работать. И не будет самостоятельно искать.
Как мы видим, большинство людей пока еще не успели до конца вникнуть в суть нового Кодекса об образовании. Однако у них еще будет время внимательно изучить текст документа. Да и некоторые изменения, которые в частности касаются экзаменов или целевого обучения, будут внедрять постепенно, со следующего года.
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