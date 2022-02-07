«Страшно, потому что у меня ребёнок сейчас в 8 классе». Как родители воспринимают новый Кодекс об образовании?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Алена Сырова, СТВ:

Давайте послушаем, что думают родители. Наш корреспондент из Гомеля пообщалась с теми, кто своих чад отправляет учиться по новой редакции Кодекса об образовании.

Анна Корольчук, корреспондент:

Новую редакцию Кодекса об образовании в Беларуси ждали десять лет. Чтобы узнать мнение родителей о нововведениях, мы отправились в одну из новых школ Гомеля.

Вы слышали, что изменения в Кодексе об образовании?

– Слышали.

– Что думаете? Читали?

– Читали. Ну, что мы можем сказать? Пока не знаем, как это будет. Страшно, потому что у меня ребенок сейчас в 8 классе. После 9-го, может быть, кому-то надо уходить. Но это мое мнение, потому что не всем нужны 11 классов. Колледжи дают, мне кажется, тоже вполне достойное образование.

– А как относитесь к дистанционному образованию?

– Категорически плохо. Дети, во-первых, должны в социуме быть. Во-вторых, когда учитель говорит, на доске мелом прописал, ребенок пошел к доске – это учение. А когда они на компьютере – это нет. Категорически нет.

– Теперь детей можно будет с пяти лет в школу отдавать.

– Мне кажется, это рано.

– После школы теперь нет экзаменов, будет только одно тестирование. Что думаете?

– Согласен. Вот с этим я согласен. Потому что экзамены нервируют. А тест он и есть тест, там он и подумает. Знаете, я просто по себе, я военный человек, в училище учился. Беру билет, мне сразу – первое, что я ничего не знаю. Потом сел, успокоился, почитал, оказывается, знаю. Мне кажется, тестирование лучше.

– Закрепляется, что шестой школьный день – там будут все факультативы, чтобы дети не ходили после занятий на неделе. Чтобы именно это все было в субботу.

– Ну, может быть, неплохо будет. Пусть они в субботу не за компьютером будут сидеть, а на факультативах чем-то полезным будут заниматься.

– Дети с инвалидностью теперь могут учиться в обычных школах, в обычных классах со всеми остальными детьми.

– Это тоже дети. Просто надо школы оборудовать всем необходимым, чтобы они могли учиться. Здесь нет ничего такого.