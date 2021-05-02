Прямой эфир

«В знак благодарности за сегодняшнее посещение». Что митрополит Вениамин передал Александру Лукашенко в Турове?

02 мая 2021 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 мая на одну святыню в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских стало больше. Символично, в Воскресение Христово в храм вернулся воссозданный крест Туровской епархии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это подарок Президента. От души. Святыня украшена драгоценными камнями, а на основании креста – лики святых.

«В знак благодарности за сегодняшнее посещение». Что митрополит Вениамин передал Александру Лукашенко в Турове?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, мне как Президенту повезло. И крест Евфросинии Полоцкой в бытность моего президентства, и напрестольный крест туровский в этот период были воссозданы и возвращены нашему народу. Этот крест был утрачен во время землетрясения в XIII веке, когда стихия разрушила православный собор. Но добро и свет всегда возвращаются к людям, даже через века.

«В знак благодарности за сегодняшнее посещение». Что митрополит Вениамин передал Александру Лукашенко в Турове?-4

Христово Воскресение – время искренней молитвы, милосердных дел и добрых поступков. В знак благодарности главе государства – икона святителей Кирилла, первого столпника на Руси, и Лаврентия, известного чудотворца, Туровских.

«В знак благодарности за сегодняшнее посещение». Что митрополит Вениамин передал Александру Лукашенко в Турове?-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Многоуважаемый Александр Григорьевич, позвольте вам в знак благодарности за сегодняшнее посещение и великий дар передать икону туровских святителей Кирилла и Лаврентия с вашей близкой, дорогой земли.

Читайте также:

Александр Лукашенко: православная церковь вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и ещё оценит

«Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу». О чём Александр Лукашенко говорил с верующими в Турове?

Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»

# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу
02 мая 2021 18:04

Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World?
02 мая 2021 17:56

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World?

«Мы за то, чтобы к нам приходили инвесторы». Какие полезные ископаемые Беларусь готова продавать?
02 мая 2021 17:51

«Мы за то, чтобы к нам приходили инвесторы». Какие полезные ископаемые Беларусь готова продавать?