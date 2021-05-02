«В знак благодарности за сегодняшнее посещение». Что митрополит Вениамин передал Александру Лукашенко в Турове?

Новости Беларуси. 2 мая на одну святыню в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских стало больше. Символично, в Воскресение Христово в храм вернулся воссозданный крест Туровской епархии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это подарок Президента. От души. Святыня украшена драгоценными камнями, а на основании креста – лики святых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, мне как Президенту повезло. И крест Евфросинии Полоцкой в бытность моего президентства, и напрестольный крест туровский в этот период были воссозданы и возвращены нашему народу. Этот крест был утрачен во время землетрясения в XIII веке, когда стихия разрушила православный собор. Но добро и свет всегда возвращаются к людям, даже через века.