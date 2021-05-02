Александр Лукашенко: православная церковь вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и ещё оценит
Новости Беларуси. 2 мая православные христиане встречают Воскресение Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничные богослужения прошли во всех церквях Беларуси. Традиционно верующие идут в храмы семьями – освящают куличи и крашеные яйца, зажигают пасхальные свечи и просят у Бога о самом сокровенном.
Светлый праздник вместе с православными белорусами разделил Президент. Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил, что в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Сегодня мир настолько хрупок, что, кажется, вера – единственное спасение. Вера в то, что мир и спокойствие внутри страны больше не нарушат, что люди будут помнить, что есть добро, а что – зло. Ведь на кону жизнь всей страны и каждого из нас. Да и великий праздник – еще один повод задуматься каждому, что было сделано не так.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень люблю этот праздник по многим причинам. Но открою вам секрет: за долгие годы служения на посту Президента протокольные мероприятия приедаются и очень надоедают. А вот этот вот миг, буквально миг, он всегда оставляет очень хороший след в моем сердце, в моей памяти. Мне остается, Владыка, вас от всей души как истинно верующего человека, все это знают в Беларуси, ваших коллег, по-мирски говоря, наших священнослужителей поблагодарить за ваше мужество и стойкость – особенно в конце прошлого года. Православная церковь в целом, несмотря на мелочи, вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит. Оценки впереди, потому что большое видится на расстоянии. Вы воистину показали, что вы рядом с народом.
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