Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»
Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи Президент встретил в Турове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил: в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением, как вспоминают сегодня Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, Митрополита Филарета.
По традиции Александр Лукашенко в этот день приезжает в один из храмов страны.
В 2021 году пасхальную свечу глава государства зажег в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Его возведение началось 11 лет назад. Под сводами 32-метрового собора молятся о важном тысячи прихожан. На территории сохранилась святыня – каменный крест X века.
Президент отметил, что город Туров наравне с Полоцком – колыбель христианства на нашей земле, и в некоторой степени именно Туров отражает суть белорусов. Потому это место – поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа, куда стремятся многие верующие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень люблю этот маленький, уютный, небольшой белорусский город. По размерам маленький, а по своей душевности, по открытости – это самый великий город (вместе с Полоцком) нашей белорусской земли. Просто душа нашего народа, как и красота Турова, открывается только тем, кто приходит на белорусскую землю с миром и добрыми помыслами, людям с Богом в сердце. Об этом еще в XII веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский. Мудрейший святой уже тогда точно знал, что самые главные ценности – это мир, это труд на родной земле и обязательно согласие между людьми. Именно оно не раз помогало белорусам преодолеть невзгоды, войны и различного рода потрясения. Помогает и сейчас. Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит. Жизнь такая короткая. Так давайте не тратить ее на пустословие и разрушение. Скажу и сегодня: давайте созидать. Давайте созидать свой дом, свой город, свою прекрасную, чистую и уютную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и с уважением.
Символично, что именно в день Пасхи в Туров возвращается одна из главных святынь Беларуси – воссозданный Туровский крест. В дар храму святыню передал Президент. Реликвия была утрачена в XIII веке и через столетия за три года была воссоздана руками белорусов.