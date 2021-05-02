Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень люблю этот маленький, уютный, небольшой белорусский город. По размерам маленький, а по своей душевности, по открытости – это самый великий город (вместе с Полоцком) нашей белорусской земли. Просто душа нашего народа, как и красота Турова, открывается только тем, кто приходит на белорусскую землю с миром и добрыми помыслами, людям с Богом в сердце. Об этом еще в XII веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский. Мудрейший святой уже тогда точно знал, что самые главные ценности – это мир, это труд на родной земле и обязательно согласие между людьми. Именно оно не раз помогало белорусам преодолеть невзгоды, войны и различного рода потрясения. Помогает и сейчас. Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит. Жизнь такая короткая. Так давайте не тратить ее на пустословие и разрушение. Скажу и сегодня: давайте созидать. Давайте созидать свой дом, свой город, свою прекрасную, чистую и уютную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и с уважением.