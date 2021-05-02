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Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»

02 мая 2021 13:02
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Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи Президент встретил в Турове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил: в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением, как вспоминают сегодня Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, Митрополита Филарета.

По традиции Александр Лукашенко в этот день приезжает в один из храмов страны.

Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»-1

В 2021 году пасхальную свечу глава государства зажег в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Его возведение началось 11 лет назад. Под сводами 32-метрового собора молятся о важном тысячи прихожан. На территории сохранилась святыня – каменный крест X века.

Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»-4

Президент отметил, что город Туров наравне с Полоцком – колыбель христианства на нашей земле, и в некоторой степени именно Туров отражает суть белорусов. Потому это место – поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа, куда стремятся многие верующие.

Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень люблю этот маленький, уютный, небольшой белорусский город. По размерам маленький, а по своей душевности, по открытости – это самый великий город (вместе с Полоцком) нашей белорусской земли. Просто душа нашего народа, как и красота Турова, открывается только тем, кто приходит на белорусскую землю с миром и добрыми помыслами, людям с Богом в сердце. Об этом еще в XII веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский. Мудрейший святой уже тогда точно знал, что самые главные ценности – это мир, это труд на родной земле и обязательно согласие между людьми. Именно оно не раз помогало белорусам преодолеть невзгоды, войны и различного рода потрясения. Помогает и сейчас. Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит. Жизнь такая короткая. Так давайте не тратить ее на пустословие и разрушение. Скажу и сегодня: давайте созидать. Давайте созидать свой дом, свой город, свою прекрасную, чистую и уютную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и с уважением.

Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»-10

Символично, что именно в день Пасхи в Туров возвращается одна из главных святынь Беларуси – воссозданный Туровский крест. В дар храму святыню передал Президент. Реликвия была утрачена в XIII веке и через столетия за три года была воссоздана руками белорусов.

Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»-13

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# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Митрополит Филарет # Фотофакт

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