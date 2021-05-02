«Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу». О чём Александр Лукашенко говорил с верующими в Турове?

Новости Беларуси. Сегодня, 2 мая, православные христиане встречают Воскресение Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничные богослужения прошли во всех церквях Беларуси. Традиционно верующие идут в храмы семьями – освящают куличи и крашеные яйца, зажигают пасхальные свечи и просят у Бога о самом сокровенном.

Светлый праздник вместе с православными белорусами разделил Президент. Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил, что в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением.