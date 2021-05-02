«Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу». О чём Александр Лукашенко говорил с верующими в Турове?
Новости Беларуси. Сегодня, 2 мая, православные христиане встречают Воскресение Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничные богослужения прошли во всех церквях Беларуси. Традиционно верующие идут в храмы семьями – освящают куличи и крашеные яйца, зажигают пасхальные свечи и просят у Бога о самом сокровенном.
Светлый праздник вместе с православными белорусами разделил Президент. Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил, что в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением.
Виктория Ходосок, корреспондент:
В самом конце этой действительно теплой встречи Александр Лукашенко подойдет к прихожанам, поздравит еще раз с великим праздником, они его тоже. И не только – поговорят и о делах насущных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Живите дружно!
– Спасибо!
– Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу. Через Припять перемахну – и к вам. Мост еще держится?
– Конечно. Отлично.
– Отлично? Слава богу.
– Спасибо.
– Испытывает, испытывает нас жизнь: то мост поломает, то Припять разольется. Ну, сегодня воды хватает уже в Припяти?
– Хватает.
– Ну, слава богу.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
И характер воспитывает.
– Да. Спасибо.