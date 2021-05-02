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«Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу». О чём Александр Лукашенко говорил с верующими в Турове?

02 мая 2021 16:31
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Новости Беларуси. Сегодня, 2 мая, православные христиане встречают Воскресение Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничные богослужения прошли во всех церквях Беларуси. Традиционно верующие идут в храмы семьями – освящают куличи и крашеные яйца, зажигают пасхальные свечи и просят у Бога о самом сокровенном.

Светлый праздник вместе с православными белорусами разделил Президент. Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил, что в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением.

«Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу». О чём Александр Лукашенко говорил с верующими в Турове?-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
В самом конце этой действительно теплой встречи Александр Лукашенко подойдет к прихожанам, поздравит еще раз с великим праздником, они его тоже. И не только – поговорят и о делах насущных.

«Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу». О чём Александр Лукашенко говорил с верующими в Турове?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Живите дружно!
Спасибо!
Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу. Через Припять перемахну – и к вам. Мост еще держится?
Конечно. Отлично.
Отлично? Слава богу.
Спасибо.
Испытывает, испытывает нас жизнь: то мост поломает, то Припять разольется. Ну, сегодня воды хватает уже в Припяти?
Хватает.
Ну, слава богу.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
И характер воспитывает.
Да. Спасибо.

«Если будут проблемы, зовите, я здесь рядом живу». О чём Александр Лукашенко говорил с верующими в Турове?-7

Этот радостный день для каждого верующего – что-то свое, сокровенное. О чем вслух не говорят, но вместо слов – поступки.

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