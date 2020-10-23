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В Жлобине задержали радикального футбольного фаната. Он участвовал в массовых беспорядках после выборов

23 октября 2020 14:17
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Новости Беларуси. В Жлобине сотрудники ГУБОПИК выявили и задержали радикального футбольного фаната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

25-летний мужчина участвовал в массовых беспорядках после выборов, повредил милицейскую машину.  

Сейчас он водворен в ИВС и проходит подозреваемым по уголовному делу.  

В Жлобине задержали радикального футбольного фаната. Он участвовал в массовых беспорядках после выборов-1

Вам кто-нибудь предлагал совершать активные действия либо противодействия?  

Звонили, да, предлагали.  

То, что в митинге принимали участие бывшие и действующие участники околофутбольного движения, футбольные фанаты, знаете?  

Знаю.  

Они там были на площади?    

Да, в сцепке.  

Оказывали противодействие милиции?  

Да.  

А работники милиции предупреждали, что нужно расходиться?  

Ну до этого да, когда я еще туда подходил, по-моему, были предупреждения с рупора. В содеянном раскаиваюсь.

Будете посещать еще?  

Нет, после того числа никому не советую. Не хожу даже сейчас, на данном этапе, ни на митинги, акции, ни на мирные протесты, цепи солидарности и так далее.  

В Жлобине задержали радикального футбольного фаната. Он участвовал в массовых беспорядках после выборов-4

Мужчина принадлежит к одной из праворадикальных футбольных группировок. Такие люди составляли основу митингующих во время жесткой стадии противостояния.  

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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