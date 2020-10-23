В Жлобине задержали радикального футбольного фаната. Он участвовал в массовых беспорядках после выборов

Сейчас он водворен в ИВС и проходит подозреваемым по уголовному делу.

Новости Беларуси. В Жлобине сотрудники ГУБОПИК выявили и задержали радикального футбольного фаната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вам кто-нибудь предлагал совершать активные действия либо противодействия?

Звонили, да, предлагали.

То, что в митинге принимали участие бывшие и действующие участники околофутбольного движения, футбольные фанаты, знаете?

Знаю.

Они там были на площади?

Да, в сцепке.

Оказывали противодействие милиции?

Да.

А работники милиции предупреждали, что нужно расходиться?

Ну до этого да, когда я еще туда подходил, по-моему, были предупреждения с рупора. В содеянном раскаиваюсь.

Будете посещать еще?

Нет, после того числа никому не советую. Не хожу даже сейчас, на данном этапе, ни на митинги, акции, ни на мирные протесты, цепи солидарности и так далее.