В Жлобине задержали радикального футбольного фаната. Он участвовал в массовых беспорядках после выборов

Новости Беларуси. В Жлобине сотрудники ГУБОПИК выявили и задержали радикального футбольного фаната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25-летний мужчина участвовал в массовых беспорядках после выборов, повредил милицейскую машину.
Сейчас он водворен в ИВС и проходит подозреваемым по уголовному делу.
Вам кто-нибудь предлагал совершать активные действия либо противодействия?
Звонили, да, предлагали.
То, что в митинге принимали участие бывшие и действующие участники околофутбольного движения, футбольные фанаты, знаете?
Знаю.
Они там были на площади?
Да, в сцепке.
Оказывали противодействие милиции?
Да.
А работники милиции предупреждали, что нужно расходиться?
Ну до этого да, когда я еще туда подходил, по-моему, были предупреждения с рупора. В содеянном раскаиваюсь.
Будете посещать еще?
Нет, после того числа никому не советую. Не хожу даже сейчас, на данном этапе, ни на митинги, акции, ни на мирные протесты, цепи солидарности и так далее.