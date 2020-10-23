«150 скажем и всё. Я ему объясню, что вы там вообще под пулями просто сидите». Телефонный разговор тех, кто показывает «революцию» в Беларуси иностранцам

Новости Беларуси. О жертвах радикальных действий. Их пока нет. О чем, кстати, открыто сожалеют те, для кого выгодно продолжение беспорядков и эскалация конфликта в Беларуси. Потому что для них – это бизнес, а за кровавые кадры платят больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В распоряжении ОНТ оказалась запись телефонных разговоров таких «стервятников революции». Причем, одним из главных героев диалога стала бывший сотрудник телеканала Татьяна Шунтова. Ее собеседник – гражданин России Юрий Линкевич, телеоператор московского корпункта норвежского телеканала NRK.

– Привет! – Привет! – Удобно? – Да. – Слушай, Ян дал добро. Ян просто попросил, чтобы вы поснимали, если это возможно, эту бабульку дома, как она собирается, как она идет, как она митингует. Повесьте на нее петличку. Пусть она идет, говорит постоянно там. Упоминаемый собеседниками Ян – это норвежец-корреспондент, который уже бывал в Минске. Но сейчас работать без аккредитации у нас сложно, поэтому норвежцы из Москвы нашли подрядчика – Татьяну Шунтову. И заказали у нее репортаж с Марша пенсионеров, который прошел в понедельник.

– Пока я не вижу информации по поводу марша в понедельник и у меня такое ощущение, что будет все понятно по итогам завтрашнего марша, который будет идти в сторону Уручья, где живут ОМОНовцы, женского марша. – Да. – Потому что у нас тут говорят, что радикализируются эти анархисты. – Супер. – Главное, чтобы был этот марш, а я все сделаю. – Супер. – А там дальше, как обычно. – Если не будет – организуете его. – Так и делается всегда, да-да-да. Мы готовы работать за столько, за сколько есть. Если можно больше оплатить, всегда будем рады. – Нет. Значит, 200 евро – это оператор, а ты, сколько тебе платил там Ян и сколько вы договаривались? – Мы тогда работали за 80 евро в день. – Ну давай 150 скажем и все. Я ему объясню, что вы там вообще под пулями просто сидите. Что называется – без комментариев. Ради лишних 50 евро дружные «независимые» журналисты готовы сказать что угодно. К слову, обсуждают Татьяна и Юрий не только то, что нужно снять, но и то, что нужно сказать герою, человеку из толпы. Его, кстати, не ищут, его создают. Вот еще один разговор.

– Алло, Елена, здравствуйте, Татьяна.



– Добрый день, Татьяна, я узнала.



– Вы знаете, что хотела вам сказать, такая мысль у меня. Я в понедельник буду работать для норвежского телевидения, снимать Марш пенсионеров. Скажите, а вы сами, случайно не хотите приехать в Минск, ну а мы бы вас обратно на машине отвезли с оператором. И дорогу я бы вам оплатила. Вас там снять и сделать героиней, интервью записать и прочее. Я не знаю, как вы по времени. Задача такая: на самом Марше пенсионеров снять обычного человека, кто пришел на Марш пенсионеров.

– Фразочку для окончания сюжета, чтобы она сказала там на митинге, что я это все делаю ради сына, ради молодых, которые борются сейчас за свободу, типа такого. – А, да-да, она, я думаю, так и будет говорить. На это предложение Елена Логинова из Солигорска согласилась и выступила якобы случайным участником Марша пенсионеров и слезно рассказала придуманную продюсером историю. Стоит отметить, что Татьяна в обоих разговорах хвасталась, как работала еще и на митинге инвалидов в прошлый четверг, 15 октября.