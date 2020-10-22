УВД: «В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты»

Новости Беларуси. Белорусские протесты ничего общего с миром не имеют. 21 октября в Солигорске совершен поджог автомобилей на служебной стоянке районной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколькими минутами ранее неизвестные подожгли здание межрайонного отдела комитета судебных экспертиз. Происходящие события правоохранители расценивают как террористические угрозы. Ни один подобный случай не останется без внимания, к ответственности будут привлечены все виновные.

Александр Копишев, начальник Управления уголовного розыска УВД Миноблисполкома:

В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты. Так называемые «мирные» активисты начали поджигать административные здания и припаркованные рядом с ними машины. 8 октября неустановленное лицо при помощи приведения в действие самодельного взрывного устройства совершило поджог административного здания прокуратуры города Жодино. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при тесном взаимодействии со Следственным комитетом был установлен ранее не судимый 31-летний житель города Жодино, который в настоящее время задержан по подозрению в совершении данного преступления.