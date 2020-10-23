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Как работает программа переселения безработных? Показываем на примере одной семьи

23 октября 2020 14:11
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Новости Беларуси. Рынок труда активизирует миграцию. Все больше безработных получают работу с переездом на новое место жительства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как работает программа переселения безработных? Показываем на примере одной семьи-1

С начала 2020 года органы по труду, занятости и социальной защите содействовали переселению почти 30 семей Минской области. Переселенцы смогли воспользоваться сразу несколькими социальными бонусами.

Переехала в том числе семья Чернюк из Столбцовского района.

Как работает программа переселения безработных? Показываем на примере одной семьи-4

Как работает программа переселения безработных? Показываем на примере одной семьи-6

Подробнее в видеоматериале Анны Куртасовой.

# Государственная социальная политика # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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