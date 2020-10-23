Как работает программа переселения безработных? Показываем на примере одной семьи

Новости Беларуси. Рынок труда активизирует миграцию. Все больше безработных получают работу с переездом на новое место жительства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2020 года органы по труду, занятости и социальной защите содействовали переселению почти 30 семей Минской области. Переселенцы смогли воспользоваться сразу несколькими социальными бонусами.

Переехала в том числе семья Чернюк из Столбцовского района.