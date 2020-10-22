Григорий Азарёнок: «Вы реально думаете, что не найдут? Всех найдут. Всех, кто хоть палец на милиционера поднял»

Новости Беларуси. Белорусские протесты ничего общего с миром не имеют. 21 октября в Солигорске совершен поджог автомобилей на служебной стоянке районной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколькими минутами ранее неизвестные подожгли здание межрайонного отдела комитета судебных экспертиз. Происходящие события правоохранители расценивают как террористические угрозы. Ни один подобный случай не останется без внимания, к ответственности будут привлечены все виновные. Сил и средств для этого достаточно. Григорий Азаренок продолжит. Григорий Азаренок, корреспондент:

Змагар – персонаж уникальный. Ему полгода доказывали, что он абсолютно безнаказанный. И он в это действительно поверил.

Ведь польские экстремисты не сообщают о задержаниях, об ответственности, не показывают слезные раскаяния. Вот и думает шататель режима, что можно делать все что угодно и за это ничего не будет. Но мы продолжаем доказывать обратное. До кого-то может и дойдет.

16 сентября в районе дома Восточная, 30 в городе Минске во время прослушивания дворового концерта с участием гитариста подошел к сотрудникам правоохранительных органов, которые осуществляли несение службы в этом районе...

Григорий Азаренок:

А этот «герой» вышел бушевать на улицы Бреста 10 августа. И дух его был распален. Разбил стекло в автомобиле милиции. Бросал палки, камни. На поверку оказалось, что закон уже два десятка раз нарушал. Выпить за рулем любит.

Григорий Азаренок:

А этот «внук Одина» решил, видимо, отыграться вообще за все. В дни после выборов в Жлобине швырял камни в милицию.

Григорий Азаренок:

Но сейчас он стал смирен духом и даже познал смысл слова «раскаяние». Но все-таки затвор пережить придется.

Вот здесь у меня лежали остатки растворителя. Здесь, в беседке, я вылил растворитель в емкость и долил туда еще 0,5-1 литр бензина. Григорий Азаренок:

Это Жодино. 31-летний местный житель показывает «замечательный лайфхак». Только зрители – представители Следственного комитета. Он рассказывает им, как пытался поджечь здание прокуратуры. В таких случаях говорят: «Будет дана правовая оценка». Такая участь постигнет всех, кто любит погорячее.

Григорий Азаренок:

Ждите видео со слезными жалобами тех, кто вчера подпалил гражданские машины возле прокуратуры в Солигорске. И тех, кто устроил пожар в кабинете межрайонного отдела комитета судмедэкспертиз. Да еще и надписи угрожающие оставил.

Григорий Азаренок:

Вы даже не представляете, сколько оставляете следов. Очень скоро вас найдут. Дворовому терроризму будут противостоять жестко, решительно и беспощадно. УВД: «В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты»

Григорий Азаренок:

Вот этот молодой человек дорогу перекрывает милиции. После выборов.

А уже в отделении милиции искренне раскаивается. Тоже жалеет о том, что делал. В Минске задержали 33-летнего мужчину. Он перекрыл движение милицейским машинам вечером 9 августа

А бывают и вовсе парадоксальные случаи, когда правонарушители не ждут в гости милицию, а идут сдаваться сами. Григорий Азаренок:

На проспекте Победителей на сотрудников набросилась толпа. Видите ли, не понравилось, что девушку задерживают. Пришлось для острастки даже пистолет достать. Сегодня барышня пришла с покаянием сама.