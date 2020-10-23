Президент Беларуси: будем строить новые предприятия с расчётом на компетенции наших людей

Новости Беларуси. Главная задача для аграриев – заготовить достаточный объем собственных овощей и фруктов и сохранить возможность выбора для покупателей. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября во время рабочей поездки в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства пообщался с журналистами. В разговоре подвели итоги агросезона и затронули ситуацию с COVID-19. Обсудили также тему инвестпроектов, спросили о планах запуска в 2021 году нового инвестиционного цикла.
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район: «Надо взять на контроль качество»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Строить новые предприятия – будь то на селе, будь то в промышленности – с расчетом на компетенции наших людей. Это главное. Вы же посмотрите, высокотехнологичных мы построили много предприятий. За эти годы вышли в космос, сами строим искусственные спутники. Атомную станцию скоро будем – уже второй раз вас приглашаю – 7 ноября открывать, построили с россиянами. То есть мы осваиваем эти технологии, которых у нас раньше не было. Но не в этом наша цель, мы не настолько богаты и нам, может, они так и не нужны. Мы будем развивать те компетенции, где мы что-то соображаем. Будем углубляться, добавленная стоимость, чтобы была выше – в этом смысл нового инвестиционного цикла, будущий год.