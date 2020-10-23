Президент Беларуси: будем строить новые предприятия с расчётом на компетенции наших людей

Новости Беларуси. Главная задача для аграриев – заготовить достаточный объем собственных овощей и фруктов и сохранить возможность выбора для покупателей. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября во время рабочей поездки в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства пообщался с журналистами. В разговоре подвели итоги агросезона и затронули ситуацию с COVID-19. Обсудили также тему инвестпроектов, спросили о планах запуска в 2021 году нового инвестиционного цикла.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район: «Надо взять на контроль качество»