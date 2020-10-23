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Александр Лукашенко о митинге: я очень благодарен общественным организациям. Но нам нельзя рисковать людьми

23 октября 2020 13:59
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Новости Беларуси. Главная задача для аграриев – заготовить достаточный объем собственных овощей и фруктов и сохранить возможность выбора для покупателей. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября во время рабочей поездки в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава государства пообщался с журналистами. В разговоре подвели итоги агросезона и затронули ситуацию с COVID-19. Обсудили также тему инвестпроектов, спросили о планах запуска в следующем году нового инвестиционного цикла.  

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И, конечно же, пресса поинтересовалась мнением Президента об анонсируемом на это воскресенье мирном митинге. Глава государства отметил, что очень признателен за подобную инициативу и ценит желание людей приехать в Минск. Но сегодня главное – безопасность белорусов, а в нынешних условиях сделать это будет очень сложно.  

Александр Лукашенко о митинге: я очень благодарен общественным организациям. Но нам нельзя рисковать людьми-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я сегодня позвонил премьер-министру (он занимается этим) и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторы и прочие, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс! Мы парализуем полностью Минск. Ну и самое главное – человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? И, главное, мы не обеспечим безопасность людей, вот что главное. Один взрыв где-то в толпе – и люди начнут давить, как на Немиге. Толпа, когда испуганная, она давит все. Там и детей… А старики? А как их разделить, чтобы проходы были? А пришел старик, а ветераны – их тысяч пять осталось – они все: «Туда нас везите». Плохо стало старику – ни скорая помощь, ни врач не подойдет – толпа. То есть безопасность не обеспечена. А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?  

Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим. Что они не побоялись выдвинуть вот эту инициативу. Но за три-четыре дня, пока все это разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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