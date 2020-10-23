Александр Лукашенко о митинге: я очень благодарен общественным организациям. Но нам нельзя рисковать людьми

Новости Беларуси. Главная задача для аграриев – заготовить достаточный объем собственных овощей и фруктов и сохранить возможность выбора для покупателей. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября во время рабочей поездки в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства пообщался с журналистами. В разговоре подвели итоги агросезона и затронули ситуацию с COVID-19. Обсудили также тему инвестпроектов, спросили о планах запуска в следующем году нового инвестиционного цикла.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район: «Надо взять на контроль качество»

И, конечно же, пресса поинтересовалась мнением Президента об анонсируемом на это воскресенье мирном митинге. Глава государства отметил, что очень признателен за подобную инициативу и ценит желание людей приехать в Минск. Но сегодня главное – безопасность белорусов, а в нынешних условиях сделать это будет очень сложно.