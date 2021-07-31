В зал Литвинович впервые попал в два месяца. Побывали там, где родилась новая звезда отечественного спорта

Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. 31 июля навсегда войдет в историю нашего спорта. Сегодня зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родом олимпийский чемпион из Вилейки. Там уверены, что уровень сложности выступления белоруса в Токио на пределе человеческих возможностей. Наш корреспондент Яна Шипко побывала в городе, где родилась новая звезда отечественного спорта.

В Вилейке сегодня золотая медаль Ивана – главная новость. У родного дома соседки не скрывают: плакали от радости у экранов. Как отреагировали соседи Ивана Литвиновича на новость о победе? «Я же плакала, когда слушала по телевизору»

К олимпийскому золоту Иван, без преувеличения, шел всю жизнь. В этом зале сделал первые шаги – в спорте, да и вообще. Ходить и прыгать на батуте научился одновременно, ведь мама чемпиона – тоже тренер в вилейской СДЮШОР. Так что брать с собой на работу сына начала, когда тому было всего несколько месяцев от роду. Сейчас впервые за долгое время позволила себе уехать в отпуск. Соревнования с Иваном все равно никогда не смотрит. Слишком волнительно. Так же и для первого тренера.

Петр Иванович – местная легенда. В прыжках на батуте больше полувека. И хотя сам пришел из акробатики, в своем регионе практически стал первопроходцем в этом виде спорта. Ивана Литвиновича тренировал целых 11 лет. И хотя задатки будущего чемпиона были заметны сразу, приходилось мотивировать подопечного, чтобы не угас интерес к большому спорту. Тренер Литвиновича: привела ещё совсем маленького сынульку сюда, с ним игрались, а потом он начал прыгать

Прыжки на батуте – коронный спорт в регионе. Но еще 10 лет назад воспитанники добивались результатов скорее вопреки. Стоило полностью обновить батуты, и подготовка вышла совсем на другой уровень.

Сергей Гатаулин, директор вилейской СДЮШОР:

Не имея современного оборудования, наверное, на результаты нечего и рассчитывать. Хочу сказать, что последние годы, 10 лет, мы постоянно пополняем нашу спортивную базу. Спасибо Министерству спорта, спасибо республиканскому центру, которые передали нам эти современные батуты Eurotramp. Ну и, конечно, имея такие батуты, развязаны руки и все возможности у тренера. Так получилось и с Иваном. Талантливого воспитанника заметила тренер национальной сборной и забрала в республиканский центр в Витебске. Сегодня уровень сложности выступления белоруса на пределе человеческих возможностей. Такого не делает никто в мире.

Сергей Гатаулин:

Переполняет гордость. Затаив дыхание, смотрел все, и предвариловку, и особенно финал. У Ивана Литвиновича один из лучших показателей в высоте, одна из самых сложных программ. Пан или пропал. Действительно, только имея такую сложность, можно рассчитывать на медали Олимпиады. В Вилейке если отдать ребенка в спорт, то на батут или в акробатику. Для всех юных спортсменов здесь теперь знаменитый на весь мир земляк – лучший пример, что возможно все.