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«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался

31 июля 2021 12:15
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Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.

С особым трепетом восприняли победу Ивана Литвиновича в Витебске, где он тренировался 5 лет. В центре по прыжкам на батуте болеть за наших собрались во время трансляции, несмотря на ранний час.

«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался-1

От экрана не отводили глаз и следили за каждым моментом как будущие чемпионы, воспитанники центра по прыжкам на батуте, так и руководство. Конечно же, победный прыжок «чемпиона высоты» – именно так называют Ивана Литвиновича.

«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался-4

Переполняют эмоции, честно говоря. Очень.

«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался-7

Переживали сильно за них.

«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался-10

Когда смотрели, был волнительный один момент, очень было волнительно. Он сделал, мы рады!

«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался-13

Владимир Терентьев, председатель Витебской областной федерации прыжков на батуте:
То, к чему шли пять лет – все-таки это получилось. То, что сделал и наш Ваня Литвинович, и наш Влад сделал, и, конечно, Ольга Анатольевна. Ее вот этот тренерский дар. Она правильно решила, кого взять. Мы тут рассуждали все, а она сделала свой выбор и сделала правильный выбор. Эмоции какие? Мы лучшие. Мы лучшие – это безусловно. Вторая Олимпиада подряд – у нас золото, и тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие.

«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался-16

По традиции олимпийские чемпионы определяют детско-юношеские спортивные школы, которые получат спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба. Известно, что Иван Литвинович сделал «Олимпийский выбор». С его легкой руки на поддержку может рассчитывать Витебская ДЮШОР № 1.

# Олимпиада 2020 # Иван Литвинович # Владимир Терентьев # Владислав Гончаров # Ольга Власова # Фотофакт

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