«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался

Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.

С особым трепетом восприняли победу Ивана Литвиновича в Витебске, где он тренировался 5 лет. В центре по прыжкам на батуте болеть за наших собрались во время трансляции, несмотря на ранний час.