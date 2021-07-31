«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался
Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.
С особым трепетом восприняли победу Ивана Литвиновича в Витебске, где он тренировался 5 лет. В центре по прыжкам на батуте болеть за наших собрались во время трансляции, несмотря на ранний час.
От экрана не отводили глаз и следили за каждым моментом как будущие чемпионы, воспитанники центра по прыжкам на батуте, так и руководство. Конечно же, победный прыжок «чемпиона высоты» – именно так называют Ивана Литвиновича.
Переполняют эмоции, честно говоря. Очень.
Переживали сильно за них.
Когда смотрели, был волнительный один момент, очень было волнительно. Он сделал, мы рады!
Владимир Терентьев, председатель Витебской областной федерации прыжков на батуте:
То, к чему шли пять лет – все-таки это получилось. То, что сделал и наш Ваня Литвинович, и наш Влад сделал, и, конечно, Ольга Анатольевна. Ее вот этот тренерский дар. Она правильно решила, кого взять. Мы тут рассуждали все, а она сделала свой выбор и сделала правильный выбор. Эмоции какие? Мы лучшие. Мы лучшие – это безусловно. Вторая Олимпиада подряд – у нас золото, и тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие.
По традиции олимпийские чемпионы определяют детско-юношеские спортивные школы, которые получат спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба. Известно, что Иван Литвинович сделал «Олимпийский выбор». С его легкой руки на поддержку может рассчитывать Витебская ДЮШОР № 1.