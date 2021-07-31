«Мы ругаемся, срываемся, плачем». Супруги переехали из Минска в Самохваловичи и делают масло

Жизнь маслом не испортишь – решили супруги Тарасиковы, собрали чемоданы из столицы в Самохваловичи и открыли семейную мануфактуру. На домашней фабрике разливаются кунжутное, миндальное, кокосовое и еще с десяток масел. На столь неординарный промысел вдохновило путешествие в Закарпатье. В местных дудутках искру зажег дедушка-маслодел.

Дмитрий Тарасиков, маслодел:

Примерно представив, как это делается, посмотрев в интернете, решили попробовать сами сделать. Так появился первый пресс. Давление вручную накачивается насосом. Садишься на стульчик и ручками нагнетаешь давление. Это счастье продержалось у нас, наверное, первый год, но зато не нужно было платить деньги за абонемент в фитнес-зал. Плечи, спина, руки прокачивались сами. Первое – была такая магия, не верилось вообще, что оно пошло, прыгали как дети вокруг пресса.

Недостаток денег компенсировали трудочасами. Наладить оборудование Дмитрию помогла профессия инженера-конструктора. Знакомые оценили. И разлились сыродавленные реки. Характер, то есть масличность, у всех культур разная. Кедр, подсолнух, грецкий орех щедрые и дают хороший «урожай». А вот расторопша и черный тмин жадноваты. С килограмма семян выходит всего 150 миллиграммов чистого продукта. На вес золота. И хоть технология одна, подход индивидуальный, колдовать могут от 2 до 4 часов.

Дмитрий Тарасиков:

Насыпается в такие матерчатые мешочки, они не дают семкам попасть в само масло и работает как фильтр-пакет. Закладывается сам мешочек в такие деревянные бочки, и в таком виде бочок становится под пресс. Слышен легкий шелест – это лопаются семки. Отжим идет по самой экологичной технологии, так называемое сыродавленное масло получается. Отжимается оно без контакта с металлом, оно в деревянном бочке, без нагрева, сохраняются все полезные свойства масла.

Атмосфера как на средневековой гравюре. А рождается все с семечки по миру. Методом проб и ошибок маслоделы определили фаворитов. Лен везут из Барнаула. Наш быстро становится прогорклым. Кедр достают из недр Новосибирска, кунжут – индийский, а грецкий орех неплох и свой, кобринский. Масло черного тмина упоминается даже в Коране. Этот поистине королевский продукт – природный антибиотик, укрепляет иммунитет и выводит токсины. Но дамам в положении, людям при тромбозах и перенесшим инсульт и трансплантацию, его не рекомендуют.

Алина Тарасикова, маслодел:

Кедровое масло комплексное, его можно и деткам, и бабушкам. Оно стимулирует выработку гормона роста, и если у детей это здоровый рост, то у людей старшего возраста – омолаживающее действие. Помогает при заживлении заболеваний ЖКТ – язвы, гастриты. Дмитрий Тарасиков:

Масло льна полезно для всего нашего женского населения. В нем содержатся как минимум два компонента – Омега-3, Омега-6 – это незаменимые жирные кислоты. Алина Тарасикова:

Волосы, кожа и репродуктивная система.

Масла на кухне, как специи, добавляют ароматные нотки. Тарасиковы жарят сырники на кокосе, заправляют салаты грецким орехом, а шашлыки делают на винном уксусе и горчице. Но на званых ужинах не остановились и придумали фирменный десерт – халву из ореховой муки, меда, сухофруктов и специй. Восточная сказка и мечта фитоняшек. Дмитрий Тарасиков:

Теоретически оно безотходное, потому что тот же жмых, который остается после отжима масла, является суперфудом – обезжиренное сырье для людей, следящих за фигурой или занимающихся спортом. Оно очень полезно, в нем остаются белки, минералы, жиры уходят в масло. Каждый день супруги отжимают по максимуму, но впрок не работают. Свежий качественный продукт превыше всего. Да и есть такие капризные масла, как льняное, которое хранится всего 1,5 месяца. Вот так из зернышка можно вырастить любимое дело и приносить пользу другим. В мечтах открыть свою агроусадьбу и приглашать гостей на дегустации.