«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне

Новости Беларуси. Исторические кадры из Токио показали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так встречают Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне.