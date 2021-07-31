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«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне

31 июля 2021 13:36
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Новости Беларуси. Исторические кадры из Токио показали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так встречают Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне.

«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне-1

Ваня – чемпион.

А так, вдохновившись белорусской победой, поддерживают наших олимпийцев представители самой массовой молодежной организации страны. Свое приветствие они записали на центральной площадке международного лагеря «Бе-Lа-Русь».

«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне-4

По-здра-вля-ем! По-здра-вля-ем! По-здра-вля-ем! Иван, Белорусский республиканский союз молодежи поздравляет тебя с первой медалью нашей страны на Олимпийских играх – 2020. Мы гордимся тобой и нашими спортсменами. Спасибо за эмоции! Вперед, Беларусь!

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# Олимпиада 2020 # Иван Литвинович # Фотофакт

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