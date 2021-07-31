«Работы осталось не так и много». Что говорят о темпах уборочной в хозяйстве, где появились первые трёхтысячники

Новости Беларуси. В Беларуси намолочено свыше 2 миллионов 850 тысяч тонн зерна. Убрано чуть более 40 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отдельных районах жатва подходит к завершению. На Клецких полях работы осталось на два дня. С неким сожалением об этом говорят герои нашего сюжета.

Ирина Волк, корреспондент: Гул комбайна в Клецком районе раздается в поле допоздна. Экипаж Сергея Янучка и Виктора Жуковского поздравляют с намолотом первых 3 000 тонн зерна. Дипломы и памятные награды уже ожидают своих аграриев.

Как оказалось, механизаторы отличились не только в уборке урожая, но и подготовке площади и заготовке корма. Сами аграрии признаются – обоих объединяет любовь к технике.

Виктор Жуковский, комбайнер ОАО «Кухчицы»:

Уборочная проходит своими темпами, как обычно. Чтобы достичь результата, надо молотить. А чтобы молотить, надо подготовить комбайн, но для этого дается отдельное время, чтобы его подготовить. Мы его подготовили, и теперь он показывает нам неплохие результаты.

В профессию мужчина пришел 22 года назад. Ранее работал в организации мастером-наладчиком. Во время очередной уборочной решил помочь одному из колхозов. С тех пор и задержался в поле. А вот для его напарника Сергея это уже 19-й сезон.