Новости по тегу #Известные белорусы

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 27 сентября, в 10:15 на РТР-Беларусь.
Многие белорусы готовы вкладываться в родные места. Все же чувство благодарности, родной земле в том числе, нам свойственно. И что приятно, по мере восхождения на карьерные вершины у большинства не теряется.
С кем ассоциируемся и у самих себя, и у других, кто наши герои и почему так непросто собрать белорусский пантеон
Отдельная глава – известные земляки. Среди них – Варвара Александровна Кашеварова-Руднева, которая жила в XIX веке. Эта женщина – белорусский Ломоносов.
«Он был хорошим, уравновешенным и добрым мальчиком». Каким был в детстве Руслан Алехно, рассказала его школьная учительница.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
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