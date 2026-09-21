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Новости по тегу #Известные белорусы

Каким был путь на эстраду и когда ждать большой концерт? Александр Солодуха – в «Рецепте настоящего белоруса»
21 сентября 2026 16:56

Каким был путь на эстраду и когда ждать большой концерт? Александр Солодуха – в «Рецепте настоящего белоруса»

Патриотизм в действии! Как известные белорусы помогают своей малой родине?
19 июля 2026 17:43

Патриотизм в действии! Как известные белорусы помогают своей малой родине?

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ?
28 сентября 2025 17:59

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ?

Первая женщина – доктор медицины Российской империи была родом из Чаусов. История Варвары Кашеваровой-Рудневой
11 ноября 2024 14:48

Первая женщина – доктор медицины Российской империи была родом из Чаусов. История Варвары Кашеваровой-Рудневой

Они учили Алехно, Крутого и Головченко! Поговорили с преподавателями известных белорусов
06 октября 2024 17:55

Они учили Алехно, Крутого и Головченко! Поговорили с преподавателями известных белорусов

Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель
16 сентября 2024 13:45

Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель

В Беларуси отмечают 115-летие со дня рождения легендарного дипломата Андрея Громыко
18 июля 2024 17:14

В Беларуси отмечают 115-летие со дня рождения легендарного дипломата Андрея Громыко

Личный фотограф и охранник Сталина родился в белорусской деревне. Вспоминаем Николая Власика
08 мая 2023 19:10

Личный фотограф и охранник Сталина родился в белорусской деревне. Вспоминаем Николая Власика

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам
27 января 2023 08:51

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины
25 января 2023 15:02

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины

«Нереально и невозможно – это не про Алексея Талая». Что принёс 2021 год знаменитому спортсмену?
31 декабря 2021 14:24

«Нереально и невозможно – это не про Алексея Талая». Что принёс 2021 год знаменитому спортсмену?

«Больше всего нравятся TikTok и YouTube». Поговорили с белорусским блогером Антоном Шабашовым
04 сентября 2021 14:23

«Больше всего нравятся TikTok и YouTube». Поговорили с белорусским блогером Антоном Шабашовым