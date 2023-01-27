Минские школьники познакомились с работой следователей

Новости Беларуси. Узнать о работе следователя и определиться с выбором профессии. Столичные правоохранители накануне посетили учащихся специализированных классов военно-патриотической направленности в образовательном центре «Лидер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники управления Следственного комитета по Минску из первых уст рассказали о деятельности ведомства, раскрыли тайны нелегкой и ответственной профессии. Ребятам продемонстрировали технические возможности передвижной криминалистической лаборатории. Также школьники смогли ознакомиться с различной спецтехникой, имеющейся в арсенале следователей. А для тех, кто решит связать свою жизнь со службой, сотрудники СК рассказали о порядке поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД.

Светлана Сахарова, заместитель начальника управления кадров и идеологической работы УСК по Минску:

Мы рассказали ребятам о том, как проходит рабочий день следователя, чем он занимается в свободное от службы время, какие мероприятия спортивного и в первую очередь идеологического плана проходят в Следственном комитете. Рассказали о возможностях передвижной криминалистической лаборатории и о том, с помощью каких средств удается раскрыть преступление прошлых лет, а также зафиксировать следовую картину на месте происшествия.