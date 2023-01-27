В Минске в 2023 году откроют 4 новых детских сада

Новости Беларуси. В 2023 году в Минске появятся новые социальные объекты. Городские власти планируют построить четыре дошкольных учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они появятся в районах, где ведется активная жилая застройка. Это Заводской, Центральный, Московский и Октябрьский. Кроме того, строится и новая школа в микрорайоне Лебяжьем. Ее откроют в следующем году. Всего на стадии проектирования и строительства в столице более 20 новых учебных заведений. Активно ведется также капитальный ремонт социальных объектов.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Что касается капитального ремонта, то в этом году запланирован комплексный ремонт трех школ. Это две школы в Московском районе и одна – во Фрунзенском. И два детских сада – в Октябрьском и Фрунзенском районах. Это комплексный капитальный ремонт, начиная от замены, возможно, кровли, оконных заполнений до перекрытий и так далее. Есть еще и не комплексные работы, которые тоже могут выполняться в рамках капитального ремонта.