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В Минске в 2023 году откроют 4 новых детских сада

27 января 2023 07:34
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Новости Беларуси. В 2023 году в Минске появятся новые социальные объекты. Городские власти планируют построить четыре дошкольных учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в 2023 году откроют 4 новых детских сада-1

Они появятся в районах, где ведется активная жилая застройка. Это Заводской, Центральный, Московский и Октябрьский. Кроме того, строится и новая школа в микрорайоне Лебяжьем. Ее откроют в следующем году. Всего на стадии проектирования и строительства в столице более 20 новых учебных заведений. Активно ведется также капитальный ремонт социальных объектов.

В Минске в 2023 году откроют 4 новых детских сада-4

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Что касается капитального ремонта, то в этом году запланирован комплексный ремонт трех школ. Это две школы в Московском районе и одна – во Фрунзенском. И два детских сада – в Октябрьском и Фрунзенском районах. Это комплексный капитальный ремонт, начиная от замены, возможно, кровли, оконных заполнений до перекрытий и так далее. Есть еще и не комплексные работы, которые тоже могут выполняться в рамках капитального ремонта.

В Минске в 2023 году откроют 4 новых детских сада-7

К слову, только в 2022 году в столице ввели в эксплуатацию 4 новых детских сада и школу в микрорайоне «Минск Мир».

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# Дошкольные учреждения # общество # Людмила Борисенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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