В трёх областях Беларуси назначены новые уполномоченные представители главы государства

Новости Беларуси. В трех регионах Беларуси назначены новые уполномоченные представители главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области это заместитель главы Администрации Президента Максим Ермолович, в Витебской – заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, в Гомельской – первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. От выполнения обязанностей уполномоченных представителей главы государства в указанных областях освобождены: Валерий Иванов, Иван Тертель и Дмитрий Крутой соответственно.