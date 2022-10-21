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В трёх областях Беларуси назначены новые уполномоченные представители главы государства

21 октября 2022 15:12
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Новости Беларуси. В трех регионах Беларуси назначены новые уполномоченные представители главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трёх областях Беларуси назначены новые уполномоченные представители главы государства-1

В Брестской области это заместитель главы Администрации Президента Максим Ермолович, в Витебской – заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, в Гомельской – первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. От выполнения обязанностей уполномоченных представителей главы государства в указанных областях освобождены: Валерий Иванов, Иван Тертель и Дмитрий Крутой соответственно.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валерий Иванов # Иван Тертель # Дмитрий Крутой # Петр Пархомчик # Максим Рыженков # Максим Ермолович # Фотофакт

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