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Похожая техника есть только в США. Лукашенко показали уникальные беспилотники

21 октября 2022 14:24
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Новости Беларуси. Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы. Об этом 21 октября заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похожая техника есть только в США. Лукашенко показали уникальные беспилотники -1

Этому предшествовал большой, почти двухчасовой смотр образцов военной техники. Многое было сказано во время смотра, что называется, не для широкой публики. Особенно в нынешней ситуации, когда обстановка вокруг страны по-прежнему остается напряженной. Потому и сам Александр Лукашенко обозначал местами моменты «не для прессы».

Похожая техника есть только в США. Лукашенко показали уникальные беспилотники -4

В экспозиции специалисты представили беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении нашей армии, а также перспективные разработки. Среди представленных моделей – беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, которому, кстати, в мире нет аналогов. Похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже. Ударному дрону многое под силу. Машина полностью роботизирована и управляется нейросетью. Показали Президенту и беспилотный авиационный комплекс «Буревестник», который специалисты разработали в интересах МЧС.

Похожая техника есть только в США. Лукашенко показали уникальные беспилотники -7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что они говорят на сегодняшний момент?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Пока не готов, товарищ Президент.

Александр Лукашенко:
Не готов он?

Похожая техника есть только в США. Лукашенко показали уникальные беспилотники -10

Вадим Синявский:
Не готов. Для него надо 1 000 метров – взлетно-посадочная полоса. У нас таких полос, честно говоря, и нет, на наших аэродромах МЧС, которые есть.

Александр Лукашенко:
Ну ладно, у вас нет аэродрома. Так в Беларуси хватает. Что еще плохо?

Вадим Синявский:
Здесь есть вопросы по его эксплуатации. Изменен по техническим заданиям двигатель. Это двигатель импортного производства.

Похожая техника есть только в США. Лукашенко показали уникальные беспилотники -13

Двигатель улучшенный по сравнению с техническим заданием.

Вадим Синявский:
Мы должны были в 2012 году сдать. Его переработали, изменили полностью техническое задание. Сами, инициативно. МЧС не выступало заказчиком в этом изменении, но в последующем это было изменено. Тот двигатель, который испытывался, не подошел. Он перегрелся, его списали. Сейчас сделали новый двигатель. Наши специалисты, которые работали по его контролю, – он до сих пор не введен в эксплуатацию, и, честно говоря, он под большим сомнением.

Похожая техника есть только в США. Лукашенко показали уникальные беспилотники -16

Боевые возможности белорусских образцов техники Президенту в деле показали после смотра: на полигоне разыграли один из военных эпизодов.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Вадим Синявский # Фотофакт

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