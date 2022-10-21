«Город, в котором очень много цветов». Кухарев о плане озеленения Минска и задумках дизайнеров

Новости Беларуси. Около 15 тысяч роз высадят в Минске в 2023 году. Они украсят улицы, проспекты, парки и скверы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой план по озеленению города. Его обсудили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев с руководством Минского парниково-тепличного комбината. Параллельно предприятие будет готовить рассаду. Представят около 90 различных видов цветов, в том числе лилейники, эхинацеи, фуксии и канны. Упор сделают на многолетники – их весной высадят около 100 тысяч. Под озеленение определят и новые территории, в том числе и дворовые.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Все жители города привыкли, что Минск – город, в котором очень много цветов, он всегда выделяется этим. И сегодня мы очень серьезно работаем над озеленением города, очень много самых различных задумок, которые отработаны дизайнерами, специально приглашенными специалистами из наших вузов, которые готовят дизайнеров для города. И сегодня мы думаем, что необходимо, конечно же, разнообразить цветочную гамму города.