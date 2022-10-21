Хобби может обернуться трагедией. Почему рыбалка бывает очень опасной?

Окунь, лень и щука. Отдохнуть на берегу живописного озера – мечта многих. Главное – выбрать клевое место, чтобы охота на рассвете удалась. Но в погоне за богатым уловом не стоит забывать и о безопасности. Рыбалка в природоохранных зонах под линиями электропередач может обернуться трагедией.

Игорь Рак, инспектор Заславской городской энергогазинспекции: Опасность электричества в том, что порой не требуется прямого контакта с частями электрооборудования, риск возникновения поражения наступает при приближении на недопустимое расстояние.

Во избежание несчастных случаев специалисты призывают всех обращать внимание на предупреждающие знаки вблизи водоемов, а также быть предельно осторожными при использовании спиннингов, чтобы во время ловли случайно не зацепить леской электрические провода.

Игорь Рак:

Современные удочки сделаны из углепластика, что является хорошим проводником электрического тока. Уважаемые рыбаки, помните, удилище – это не изолятор, которым можно дотрагиваться до проводов. Если вы хотите подарить удочку детям, то объясните им, где и когда ей пользоваться запрещено. Сделайте замечание тем, кто нарушает правила поведения вблизи энергообъектов. Возможно, этим вы сохраните человеческую жизнь.