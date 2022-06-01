«В торговом центре закатывает истерику». Как объяснить ребёнку, что так делать нельзя?

Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как правильно поощрять ребенка за хорошее поведение?

Татьяна Шевцова, психолог:

Разные дети, и одного какого-то универсального механизма – делайте так и будет счастье вам и ребенку – не существует. Нужно смотреть, на что реагирует ребенок, на что больше включается. Я как раз сторонник такого метода, когда мы можем пропустить что-то, что выходит за рамки нашего восприятия нормальности этого ребенка, естественно, если это не мешает здоровью, жизни ребенка или окружающих. За то, чтобы говорить ребенку про то, что он делает хорошо, что получается, какой он в том, что делает. Дети часто очень чутко на это реагируют. Чего они все хотят, когда капризничают? Они хотят, чтобы поняли их потребности, желания. Поскольку мы же и свои не понимаем, ребенка не понимаем, здесь начинается уже история. Поэтому понять, чего он хочет, и найти способ дать ему это. Иногда же думаешь, что тебе нужно его поругать – нужно просто обнять его. Или ты думаешь, что тебе нужно его обнимать, а тебе, наоборот, нужно какую-то минимальную дистанцию. Когда ребенок падает на пол – я в детстве, кстати, тоже так делала – и что-то хочет. Как здесь быть? Поэтому нужно смотреть на ребенка и понимать. Я за то, чтобы научиться приводить себя в порядок, себя понимать, и тогда вам проще будет понимать, чего он хочет.