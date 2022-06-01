«В торговом центре закатывает истерику». Как объяснить ребёнку, что так делать нельзя?
Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как правильно поощрять ребенка за хорошее поведение?
Татьяна Шевцова, психолог:
Разные дети, и одного какого-то универсального механизма – делайте так и будет счастье вам и ребенку – не существует. Нужно смотреть, на что реагирует ребенок, на что больше включается. Я как раз сторонник такого метода, когда мы можем пропустить что-то, что выходит за рамки нашего восприятия нормальности этого ребенка, естественно, если это не мешает здоровью, жизни ребенка или окружающих. За то, чтобы говорить ребенку про то, что он делает хорошо, что получается, какой он в том, что делает. Дети часто очень чутко на это реагируют. Чего они все хотят, когда капризничают? Они хотят, чтобы поняли их потребности, желания. Поскольку мы же и свои не понимаем, ребенка не понимаем, здесь начинается уже история. Поэтому понять, чего он хочет, и найти способ дать ему это. Иногда же думаешь, что тебе нужно его поругать – нужно просто обнять его. Или ты думаешь, что тебе нужно его обнимать, а тебе, наоборот, нужно какую-то минимальную дистанцию. Когда ребенок падает на пол – я в детстве, кстати, тоже так делала – и что-то хочет. Как здесь быть? Поэтому нужно смотреть на ребенка и понимать. Я за то, чтобы научиться приводить себя в порядок, себя понимать, и тогда вам проще будет понимать, чего он хочет.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как наказать ребенка, чтобы не повредить его психику, не перегнуть палку? То есть как ему объяснить, что он делает что-то неправильно? Так разговаривать с мамой, папой нельзя – как эти границы очертить?
Татьяна Шевцова:
То, как он разговаривает с мамой, складывается ни одним днем. Часто мы хотим за одну минуту, когда он в торговом центре закатывает истерику, хотим рассказать ему весь процесс.
Юлия Самусенко:
То есть это закладывается? Я так понимаю, каждый день происходит определенное воспитание?
Татьяна Шевцова:
Конечно. Он видит, как мама с папой общаются, как бабушка с мамой, невесткой выясняют отношения или нет. Это же общее такое пространство, в котором ребенок учится вообще проявляться. Дети, конечно же, могут нами манипулировать. Они манипулируют нами тогда, когда мы это разрешаем делать. Опять же, что такое наказать? Вопрос – наказать – для меня не совсем, наверное, понятный, потому что я не очень классический, может быть, психолог. Мы должны сделать так, чтобы ребенку хотелось вести себя правильно, чтобы он был здоров, счастлив и чувствовал себя окей.
Юлия Самусенко:
Чтобы он помнил: так в этот момент поступать нельзя.
Татьяна Шевцова:
Да.
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