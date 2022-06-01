От взрослых разногласий всегда страдают дети. Как не втянуть ребёнка в конфликт?

Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Мамам и папам желательно пройти психотерапию за пару лет до зачатия Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

От взрослых разногласий, конечно же, всегда страдают дети. Татьяна, расскажите, как не втянуть в конфликт маленьких членов семьи?

Татьяна Шевцова, психолог:

Самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей – это пройти психотерапию за пару лет до зачатия желательно и мамам, и папам, тогда им будет проще. Вероятность, что они не втянут ребенка, очень высокая. Я уверяю, что практически все наши дети сходят к психотерапевту, необязательно ко мне, может быть, к какому-то другому. Опять же, нужно всегда задавать вопрос: хорошо для кого, хорошо для чего? Потому что очень часто мама делает, как умеет, бабушка делает, как умеет. Действительно, это отдельный вид кайфа, когда ты видишь, как твои внуки вместе с тобой и им хорошо. Но не нарушает ли это баланс, не часто ли это? Не приводит ли это к какому-то последствию, которое потом сложно решать? Юлия Самусенко:

К конфликтам, например, уже с мамой, которая, допустим, не разрешает это все делать. Они же уже привыкли, им хочется получать удовольствие. Бабушка хочет быть добрым полицейским Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, зачастую бабушка и мама вступают в какую-то борьбу за лояльность ребенка. То есть, например, родители что-то запрещают делать, а бабушка, чтобы быть доброй для своего внука, это втихаря разрешает делать. Родители против сладостей, а бабушка подсунет конфетку. Потому что бабушка хочет быть хорошим, добрым полицейским. Людмила, наверное, можете прокомментировать?

Людмила Романова, бабушка двух внучат:

Я не подсовываю конфетку для того, чтобы меня любили. Наталья Надольская:

Вы боретесь за лояльность внуков? Что подсовываете? Всегда позвоним маме или папе и спросим разрешения Людмила Романова:

Я хочу сказать, что она [внучка – прим. ред.] бывает у меня только на выходных, это полтора-два дня. Пойти купить конфетку или шоколадку – и что? Наталья Надольская:

То есть вы явно не считаете, что бабушка должна быть строгой? Пусть родители будут строгими – это их задача, я бабушка – буду доброй. Правильно?