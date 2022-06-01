От взрослых разногласий всегда страдают дети. Как не втянуть ребёнка в конфликт?
Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Мамам и папам желательно пройти психотерапию за пару лет до зачатия
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
От взрослых разногласий, конечно же, всегда страдают дети. Татьяна, расскажите, как не втянуть в конфликт маленьких членов семьи?
Татьяна Шевцова, психолог:
Самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей – это пройти психотерапию за пару лет до зачатия желательно и мамам, и папам, тогда им будет проще. Вероятность, что они не втянут ребенка, очень высокая. Я уверяю, что практически все наши дети сходят к психотерапевту, необязательно ко мне, может быть, к какому-то другому. Опять же, нужно всегда задавать вопрос: хорошо для кого, хорошо для чего? Потому что очень часто мама делает, как умеет, бабушка делает, как умеет. Действительно, это отдельный вид кайфа, когда ты видишь, как твои внуки вместе с тобой и им хорошо. Но не нарушает ли это баланс, не часто ли это? Не приводит ли это к какому-то последствию, которое потом сложно решать?
Юлия Самусенко:
К конфликтам, например, уже с мамой, которая, допустим, не разрешает это все делать. Они же уже привыкли, им хочется получать удовольствие.
Бабушка хочет быть добрым полицейским
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, зачастую бабушка и мама вступают в какую-то борьбу за лояльность ребенка. То есть, например, родители что-то запрещают делать, а бабушка, чтобы быть доброй для своего внука, это втихаря разрешает делать. Родители против сладостей, а бабушка подсунет конфетку. Потому что бабушка хочет быть хорошим, добрым полицейским. Людмила, наверное, можете прокомментировать?
Людмила Романова, бабушка двух внучат:
Я не подсовываю конфетку для того, чтобы меня любили.
Наталья Надольская:
Вы боретесь за лояльность внуков? Что подсовываете?
Всегда позвоним маме или папе и спросим разрешения
Людмила Романова:
Я хочу сказать, что она [внучка – прим. ред.] бывает у меня только на выходных, это полтора-два дня. Пойти купить конфетку или шоколадку – и что?
Наталья Надольская:
То есть вы явно не считаете, что бабушка должна быть строгой? Пусть родители будут строгими – это их задача, я бабушка – буду доброй. Правильно?
Людмила Романова:
Это однозначно. Строгой я могу быть только тогда, когда начнет беситься так, что уже совсем невмоготу. Я могу только сказать: «Что это такое, Варя? Потише». Вообще, у меня ребенок, когда приходит, у нее даже времени нет на пошуметь, покапризничать. Потому что мы ведем достаточно активный образ жизни. Мы можем проснуться и уйти в город, еще куда-то, на батуты, в парки, и можем прийти только вечером. Перекусим там, может, какую-то шоколадку, картошку фри съедим. Но всегда позвоним маме или папе и спросим разрешения: «Можно картошку фри?» Скажут, что да, значит да.
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