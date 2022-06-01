Ребёнок не берёт на себя ответственность. Вот почему излишняя опека пагубно влияет на психику

Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Излишняя опека бабушки не влияет как-то пагубно на ребенка, когда, например, бабушка заменяет маму в большей степени? Особенно, если у мамы, в принципе, есть возможность все свои женские обязанности делать, но это делает в основном бабушка. Как это сказывается на психике ребенка?
Татьяна Шевцова, психолог:
Излишняя опека сказывается на всех – не только на маленьком ребенке, на взрослых детях тоже. Ребенок в таком формате не берет на себя ответственность, не обучается быть самостоятельным. У него начинаются вопросы с тем, что я вообще могу дать, я же могу только брать. Тогда возникают вопросы уже в более старшем возрасте, когда он идет и социализируется в какой-то социум – сад, школа, что-то еще. То есть у ребенка возникает очень много вопросов с тем, как он дальше будет выстраивать взаимоотношения. Потому что тому, как выстраивать отношения дальше с окружающим миром, ребенок учится в семье. Безусловно, если есть слишком много опеки от бабушки, мамы или еще от кого-то из членов семьи, это не есть прекрасно.
«Переехали из другого города, чтобы быть рядом». На какую помощь в воспитании внуков готовы современные бабушки – подробнее здесь.