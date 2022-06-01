Ребёнок не берёт на себя ответственность. Вот почему излишняя опека пагубно влияет на психику

Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Излишняя опека бабушки не влияет как-то пагубно на ребенка, когда, например, бабушка заменяет маму в большей степени? Особенно, если у мамы, в принципе, есть возможность все свои женские обязанности делать, но это делает в основном бабушка. Как это сказывается на психике ребенка?