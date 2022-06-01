Повышать образованность людей. Отделение для помощи детям с особенностями развития открыли в Мачулищах

Новости Беларуси. В Минском областном клиническом центре в Мачулищах открыли психиатрическое отделение дневного пребывания для детей с особенностями развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В учреждении специалисты окажут лечебно-диагностическую и медико-психологическую помощь ребятам из Минской области от 5 до 18 лет. Работа отделения рассчитана на одномоментное посещение сразу 15 пациентов. Здесь ребятам помогут приобрести необходимые навыки самообслуживания, социализации и коммуникации со сверстниками, а также организуют полезный досуг. Особое внимание уделят работе с семьей. Также окажут психологическую помощь подросткам, находящимся в социально трудном положении.

Екатерина Катаргина, заместитель главного врача Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Сейчас мы открываем наше отделение, чтобы и у детей, и у родителей была возможность, просто приходя сюда каждый день, получать квалифицированную психологическую помощь. К счастью, для диагностики не требуется сильно специализированное оборудование: это психологический инструментарий, это клиническое интервью. У нас есть для детей с аутизмом специализированная методика ADOS, она у нас есть.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Рядом находятся школа, детский садик. Я думаю, что мы будем интенсивно работать со специалистами системы образования именно в плане повышения образованности людей, что такие расстройства имеют место, что дети с этими расстройствами могут и должны ходить в обычные школы вместе с другими детьми.