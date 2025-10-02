В топе медобразование. Узнали у ректора РИПО, какие специальности выбирали абитуриенты колледжей

Системе профессионально-технического образования в Беларуси 2 октября исполняется 85 лет. За эти годы пройден путь от ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения до колледжей. Сегодня накоплен богатый опыт подготовки квалифицированных кадров, что отвечает современным вызовам.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Безусловно востребовано. Мы наблюдаем рост. Наблюдается рост числа выпускников после 9 класса, выбирающих поступление в колледжи. Сегодня это более 50 %. Ранее мы начинали с 35 %. И это говорит о том, что привлекательность все-таки растет. Второй фактор – это современность профессий. В большей степени родители влияют на девятиклассника, куда пойти. Но родители тоже уже другого поколения. Они тоже видят, насколько цифровизация, информационные технологии проникают в труд даже рабочих профессий. И он становится чище, высокотехнологичнее, более современным и дает хороший заработок, что немаловажно. Поэтому рост цифр приема наблюдается.

В этом году у нас принято более 28 тысяч на рабочие профессии на профтехуровень образования. Кстати говоря, в ходе приемной кампании он дополнительно увеличен на тысячу. Есть такое право именно по рабочим профессиям у региональных управлений образования увеличивать. В колледжи на уровень среднего специального образования более 38 тысяч принято абитуриентов.

Юлия Самусенко, ведущая:

Какие специальности востребованы?

Валерий Голубовский:

В ходе последней приемной кампании большой запрос на медицинское образование, средний медицинский персонал. Мы видим запрос на дошкольное образование, на общественное питание. Радует, что технические специальности тоже стали возвращаться в поле востребованных.