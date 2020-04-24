Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?

Новости Беларуси. Сейчас на улице Толстого открыли движение и уже практически закончили возведение инженерных коммуникаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обустраивается бетонное покрытие эстакады. В ближайшие дни возведут третью и четвертую опору, а это, в свою очередь, позволит начать укладку асфальта на Толстого. В мае эти работы завершат. Затем – финальный этап.

Василий Тибеж, главный инженер «Гордорстроя»:

По улице Толстого будут выполнены работы не только по замене асфальтобетонного покрытия, здесь будет и уширение сделано. Соответственно, здесь будут выполнены работы – уже они ведутся, вы видите – по тротуарам, по парковочным местам. Эти работы мы планируем завершить в июне.