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Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?

24 апреля 2020 16:21
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Новости Беларуси. Сейчас на улице Толстого открыли движение и уже практически закончили возведение инженерных коммуникаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?-1

Обустраивается бетонное покрытие эстакады. В ближайшие дни возведут третью и четвертую опору, а это, в свою очередь, позволит начать укладку асфальта на Толстого. В мае эти работы завершат. Затем – финальный этап.

Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?-4

Василий Тибеж, главный инженер «Гордорстроя»:
По улице Толстого будут выполнены работы не только по замене асфальтобетонного покрытия, здесь будет и уширение сделано. Соответственно, здесь будут выполнены работы уже они ведутся, вы видите по тротуарам, по парковочным местам. Эти работы мы планируем завершить в июне.

Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?-7

К слову, на этой стройке впервые применили новинку: землю под участком постоянно мониторят специальные датчики. Дело в том, что прямо под объектом прокладывают тоннель третьей линии метро и специалисты постоянно следят за тем, чтобы грунт не давал усадку.

# Улицы Минска # общество # Василий Тибеж # Фотофакт

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