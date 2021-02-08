В среднем анкета занимала 20 минут. Как проходило нашумевшее социологическое исследование к ВНС

Новости Беларуси. Контрольные штрихи организации VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что все должно быть подготовлено на самом высоком уровне, уже не раз отмечал Президент. 8 февраля – финальное обсуждение во Дворце Независимости. Продуманы работа и отдых делегатов, приглашенных гостей, в том числе зарубежных. Александр Лукашенко также отметил, что важнейшим аспектом подготовки ВНС станет проведенное накануне масштабное социологическое исследование. Главная задача – по итогам форума найти решения для всех запросов общества. Подробности в видеоматериале Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Еще до начала совещания во Дворце Независимости приглашенные приступили к работе. Вот, премьер-министр Головченко что-то активно обсуждает с главой нижней палаты парламента, напротив мэр Минска на ногах докладывает спикеру Совета Республики. Организационные вопросы обсуждают заранее, видимо, чтобы в разговоре с Президентом сфокусироваться на главном.

Не генеральная репетиция (ее в случае с Всебелорусским народным собранием не устроить), но генеральная планерка, если хотите, на самом высоком уровне за три дня до ВНС – самое время собрать ответственных за проведение форума и проанализировать: вдруг что-то не успели?

От обеспечения безопасности до повестки форума – каждая деталь на личном контроле главы государства. Несмотря на тщательную подготовку, еще есть нюансы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работа будет связана не только с выступлениями, заключениями, резолюциями Всебелорусского народного собрания, но и будет связана с материалами доклада Президента. Выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе – это очень, очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроения наших людей.

Алена Сырова:

Просьба обратить внимание на эти слова Президента тем, кто рассуждает о том, что все, включая речь Президента, давно написано и решено. Свое выступление белорусский Президент будет готовить после того, как подведут итоги масштабных социсследований. Александр Лукашенко об этом говорил на прошлой неделе, да и наверняка кто-то из наших зрителей уже заполнял анкеты.

Всего в течение последнего месяца опросили 10 тысяч белорусов. Для большей объективности задействовали иностранные организации, а вот помогали на общественных началах наши. Сергей Модин, один из волонтеров, возглавляет одну из профсоюзных ячеек, потому не удивительно, что согласился помочь (общественная работа его вотчина) и сейчас делится нюансами пройденного пути.

Сергей Модин, волонтер, участник социологического исследования:

В соответствии с выборкой, по законам социологии, не более 10-20 % звена инженерно-технического, допустим, состава, 80 % и более это были работники с различных производств. Отказов принять участие в опросе было очень мало, единицы по различным причинам. Но каждый человек отвечал на вопросы своему усмотрению, без участия администрации или руководства (подробнее об этом здесь).

Сергей рассказывает о первом этапе исследования, в котором участвовали практически только горожане, которые трудятся на предприятиях среднего (по настроениям) уровня. То есть не самые лояльные к действующей власти, но и не радикально настроенные. Та самая золотая середина. Второй этап затронул другую категорию белорусов.

Александр Лукашенко:

В последнюю неделю, после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы, мы исследовали население все, начиная от сел и деревень и заканчивая Минском. Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение на выработку будущих программ и на будущее движение нашей страны в том или ином направлении.

Поблагодарить респондентов можно еще и за время, которое те уделили. В среднем анкетирование одного человека занимало до 20 минут. Но, говорят эксперты, отказов было немного, ведь участие в таком исследовании – прежде всего возможность высказаться. Более того, высказаться анонимно.

Александр Посталовский, ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ:

Вы знаете, никаких особых отказов не было зафиксировано. Люди, напротив, с интересом принимали участие в исследовании. Нужно понимать, что социология – это все-таки форма обратной связи между обществом и государством. И люди прекрасно понимали и значимость проведения исследования, и тех событий, которые происходят в нашей стране. Как проходило социальное исследование к ВНС? Объясняет кандидат юридических наук В этом самом центре результаты исследований сейчас обрабатывают. Каждый запрос так или иначе найдет место в выступлении главы государства во время Всебелорусского народного собрания, а значит, отразится в финальной резолюции.