Участник социсследования к ВНС: «На многих предприятиях люди благодарили, что была возможность высказаться»

О степени готовности форума Президенту доложил оргкомитет. Продуманы работа и отдых делегатов, приглашенных гостей, в том числе зарубежных. Всем участникам необходимо обеспечить не только комфорт, но и безопасность. Александр Лукашенко также отметил, что важнейшим аспектом подготовки ВНС станет проведенное накануне масштабное социологическое исследование. Его результаты лягут в основу повестки дня шестого Всебелорусского народного собрания и выступления главы государства.

Главная задача – по итогам форума найти решения всех запросов общества. Потому Президент поблагодарил тех, кто принял участие в исследовании и честно ответил на важные для будущего нашей страны вопросы. Исследование было полностью анонимным. При этом, отмечают волонтеры, белорусы были заинтересованы заполнить анкету и высказать свое мнение по актуальным темам.

Сергей Модин, волонтер, участник социологического исследования:

Нас пригласили, общественников, помочь провести опрос по всей республике. Предлагалось людям заполнить анонимную анкету. Желающие заполняли, отвечали на вопросы. И тут же мы эти анкеты собирали, запечатывались на месте и потом уже свозились в центр для обработки. Обработкой занимались другие люди. Отказов принять участие в опросе было очень мало, единицы. Люди очень с воодушевлением это восприняли, на многих предприятиях люди благодарили, что была возможность высказаться. Каждый человек отвечал на вопросы по своему усмотрению, без участия администрации или руководства. Поэтому люди как-то даже благодарили, что у нас есть вот такая форма обратной связи с населением.