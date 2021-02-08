За три дня в Минской области произошло 147 аварий. Одна оказалась смертельной

Новости Беларуси. За минувшую пятницу и выходные, 5-7 февраля, в Минской области произошло пять серьезных ДТП, в которых один человек погиб и четверо получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сводку дополнили 147 ДТП без пострадавших, но с материальным ущербом.

Алеся Иванова, корреспондент:

Дорога – место повышенной опасности для каждого участника дорожного движения. И любая ошибка может быть фатальной. Есть особая категория – пешеходы. По статистике, они часто становятся виновниками ДТП.

5 февраля. Деревня Малые Городятичи Любанского района. Около восьми часов вечера 46-летний минчанин наехал на 67-летнюю женщину, лежавшую на проезжей части. Местная жительница скончалась от полученных травм.

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

Данный пешеход не был обозначен светоотражающим элементом и по предварительной информации находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одно ДТП, которого можно было бы избежать, если бы у пешехода был фликер. Инцидент произошел в субботу, 6 февраля, в деревне Гатово Минского района. 61-летний житель столицы, управляющий автобусом МАЗ, наехал на внезапно вышедшего на проезжую часть 32-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали.

Андрей Гладкий:

Данный пешеход не был обозначен светоотражающим элементом в темное время суток и находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Отсутствие светоотражающих элементов стало причиной трагедий. Обозначать себя фликером в темное время суток просто необходимо. Это правило безопасности.

Андрей Гладкий:

Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, чтобы они, если увидят передвигающегося по проезжей части пешехода в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно информировали дежурную часть ГАИ, либо по телефону 102.