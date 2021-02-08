Как проходило социологическое исследование к ВНС? Объясняет кандидат юридических наук

Новости Беларуси. Александр Лукашенко, анонсируя социсследование к ВНС, настаивал: ему как главе государства нужно и важно знать реальное мнение белорусов, только тогда результат Всебелорусского собрания будет действительно рабочим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о социсследовании к ВНС: «Я думаю, объективность будет самая высокая» Анонимность – чуть ли не самое главное требование к процессу со стороны Президента. Ее обеспечивали на всех этапах, начиная с того, что никто из волонтеров не знал заранее, где и кого предстоит анкетировать. Загодя не оповещали и респондентов. Именно поэтому чаще всего те реагировали на предложения пройти опрос с изумлением.