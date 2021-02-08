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Как проходило социологическое исследование к ВНС? Объясняет кандидат юридических наук

08 февраля 2021 17:09
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко, анонсируя социсследование к ВНС, настаивал: ему как главе государства нужно и важно знать реальное мнение белорусов, только тогда результат Всебелорусского собрания будет действительно рабочим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проходило социологическое исследование к ВНС? Объясняет кандидат юридических наук-1

Александр Лукашенко о социсследовании к ВНС: «Я думаю, объективность будет самая высокая»

Анонимность – чуть ли не самое главное требование к процессу со стороны Президента. Ее обеспечивали на всех этапах, начиная с того, что никто из волонтеров не знал заранее, где и кого предстоит анкетировать. Загодя не оповещали и респондентов. Именно поэтому чаще всего те реагировали на предложения пройти опрос с изумлением.

Как проходило социологическое исследование к ВНС? Объясняет кандидат юридических наук-4

Екатерина Речиц, кандидат юридических наук:
По завершении опроса конверты запечатывались. Никто даже из команд, которые проводили опрос в конкретной организации, не видел ответов респондентов. Социологи всех предупреждали, что никаких фамилий, имен, подписей – даже не указывалось нигде, какой это район или какое предприятие. То есть абсолютная анонимность на всех этапах. Конверты запечатанные, соответственно, уже направлялись в центр.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Екатерина Речиц # Фотофакт

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