«Мы постараемся несколько изменить работу». Как больницы Минской области постепенно возвращаются к работе по профилю

Новости Беларуси. Больницы Минской области постепенно возвращаются к своему профилю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В плановом режиме принимают пациентов многочисленные учреждения здравоохранения. Это связано со стабилизацией обстановки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Готовится вернуться к обычному режиму работы и Логойская центральная больница.

Там уже сократили ковидные койко-места до 45. Ранее под больницу переоборудовали родильное отделение и гинекологию. К очередной волне заболеваний здесь были хорошо подготовлены. Накопили лекарства на два месяца вперед, дополнительно установили 72 стационарные кровати с кислородными точками. Доступ к ним круглосуточный.

Юрий Будько, главный врач Логойской центральной районной больницы:

Мы постараемся несколько изменить свою работу в плане существующего инфекционного отделения. Планируем все же его перестроить, сделать там ремонт и выстроить работу инфекционного отделения так, чтобы работали в случае следующей волны или какой-то опять пандемии, возможно, каких-то других вирусных проблем не в ущерб другой патологии – сердечно-сосудистой, онкологии.

Юлия Минич, корреспондент:

В самом эпицентре борьбы с вирусом оказалась и Ирина Олеговна Козловская. Ради благого дела изменила свой медицинский профиль. Ежедневно в красной зоне помогает десяткам пациентов. Ранее Ирина Олеговна работала в родильном отделении. Ее опыт акушера-гинеколога, клинического фармаколога и врача-инфекциониста пригодился и в больнице. Поэтому о перепрофилировании врач долго не раздумывала. В красной зоне работает вместе с мужем.

Ирина Козловская, заведующая инфекционным отделением Логойской центральной районной больницы:

По основной специальности он врач анестезиолог-реаниматолог. С человеком 16 лет, понимаешь с полуслова, конечно, это достаточно комфортно в работе. Работали ли мы в тяжелых ситуациях в акушерстве, работаем ли мы сейчас в тяжелых ситуациях с COVID – конечно, да. Много не надо говорить лишних слов – в большинстве случаев взгляды уже смежные. А Никита Викторович как врач-инфекционист Плещеницкой второй районной больницы сразу приехал в райцентр помогать медикам. Кажется, за это время узнал все особенности вируса и методы лечения.